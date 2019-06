Ducati porta il prototipo della Streetfighter V4 alla Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb

Ducati ha scelto il tracciato della PPIHC race in Colorado (Stati Uniti) scelto come banco di prova per la nuova Streetfighter V4 che arriverà nel 2020. In sella ci sarà Carlin Dunne. La moto sarà nelle concessionarie da marzo 2020

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb che prenderà il via il prossimo 30 giugno e Ducati sarà protagonista portando sul circuito del Colorado il prototipo della Streetfighter V4 guidata da Carlin Dunne.

Ducati Streetfighter V4 al test della Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb

Ducati ha scelto la Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb come banco di prova per testare le prestazioni della Streetfighter V4. Nel pieno rispetto della tradizione, il modello deriva direttamente dalla sportiva Panigale V4 spogliata delle carene, con l’aggiunta di un manubrio alto e largo. Le elevate prestazioni del Desmosedici Stradale da 1100 cm3 sono tenute a bada da profili aerodinamici appositamente studiati per questo modello. Il prototipo scenderà in gara con una livrea “pixelata”, disegnata dal Centro Stile Ducati; diversamente da quanto accade normalmente con i prototipi, la livrea non nasconde le forme, ma le esalta lasciando volutamente intendere quello che sarà l’aspetto finale della moto.

“La Streetfighter V4 sarà una delle protagoniste della Ducati World Premiere 2020. Lo Streetfighter V4 è la Panigale per la guida su strada; non c’era quindi scenario migliore della Broadmoor Pikes Peak Internatonal Hill Climb per quello che sarà la streetfighter più prestazionale che sia mai stato messo in produzione“, ha dichiarato Claudio Domenicali, amministratoredelegato Ducati. La moto sarà esposta al pubblico in occasione di EICMA 2019 e disponibile nei concessionari Ducati a partire da metà marzo 2020.