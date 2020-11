Ducati Diavel 1260 Lamborghini: dati tecnici e foto

Ducati Diavel 1260 Lamborghini è frutto della collaborazione tra la casa di Borgo Panigale e quella di Sant’Agata Bolognese. La moto, con un motore da 162 CV e soluzioni tecniche raffinate, è ispirata alla Lamborghini Siàn FKP 37 e sarà realizzata in edizione numerata e limitata a 630 esemplari

Durante la quarta World Premiere organizzata nel giro do poche settimane, Ducati ha presentato il nuovo Diavel 1260 Lamborghini, realizzato in edizione limitata e numerata di 630 esemplari. Questo modello nasce dalla collaborazione tra due brand che hanno le loro radici nella Motor Valley italiana, una vera eccellenza nel campo. La moto sarà nei concessionari Ducati da fine dicembre.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini: le caratteristiche

Per realizzare la Ducati Diavel 1260 Lamborghini, i tecnici di Borgo Panigale si sono ispirati alla Sian FKP 37, la vettura più prestigiosa mai realizzata da Lamborghini, prodotta in soli 63 esemplari (la Casa di Sant’Agata Bolognese è nata nel 1963), ognuno dei quali personalizzato sulle specifiche richieste dei clienti. La collaborazione tra Centro Stile Ducati e quello di Lamborghini ha portato a ridisegnare alcune delle parti che maggiormente caratterizzano il Diavel, come i cerchi forgiati, leggeri e dal disegno inedito; le prese d’aria e i cover del radiatore, realizzati in fibra di carbonio. Per le carene sono state scelte le stesse colorazioni utilizzate per la Sian FKP 37, vale a dire il tipico Verde Gea che contrasta con l’Oro Electrum con cui è verniciato il telaio, il pannello sottocoda e i cerchi Altri importanti elementi identificativi del design Lamborghini sono l’esagono e lo stilema “Y”. Sulla livrea spicca la presenza del 63, numero importante per la Casa di Sant’Agata Bolognese, fondata proprio nel 1963 e che indica anche la serie limitata della vettura. Da questo numero, appunto, i 630 esemplari che verranno prodotti del Diavel 1260 Lamborghini, ognuno dei quali riporterà il numero di serie sulla targhetta in alluminio applicata al telaio.

Il cuore del Diavel 1260 Lamborghini è il motore Ducati Testastretta DVT da 1262 cm3 con variatore di fase (omologato Euro 5) in grado di erogare una potenza massima 162 CV a 9.500 giri/minuto e una coppia massima di 129 Nm (13,2 kgm) a 7.500 giri/minuto. Il telaio è a traliccio a tubi d’acciaio lasciato a vista, il forcellone monobraccio in alluminio e le sospensioni Ohlins completamente regolabili all’anteriore e al posteriore. I cerchi forgiati e le parti in carbonio permettono al Diavel 1260 Lamborghini di avere un peso a secco di soli 220 kg. L’elettronica sofisticata garantisce sia performance di alto livello sia massima sicurezza. La Inertial Measurement Unit a 6 assi (6D IMU) di Bosch è in grado di rilevare istantaneamente velocità e accelerazione della moto nello spazio e permette il funzionamento di molti dei dispositivi di controllo di cui è dotato il Diavel 1260 Lamborghini. Il pacchetto elettronico comprende ABS Cornering EVO, Ducati Traction Control EVO (DTC), Ducati Wheelie Control EVO (DWC), Ducati Power Launch EVO (DPL) e Cruise Control.

“Creando un Diavel ispirato alla Sian abbiamo celebrato i valori che condividiamo con Lamborghini: siamo italiani, siamo sportivi, e il design è un elemento distintivo per le nostre creazioni. Il Diavel 1260 Lamborghini è stato disegnato applicando lo stesso linguaggio stilistico che contraddistingue l’auto supersportiva, per questo abbiamo riprogettato tutti gli elementi che caratterizzano il design di un Diavel. Tutta la vestizione è stata realizzata in carbonio, un materiale prezioso e leggero. Il risultato è una moto con grande presenza scenica, un vero pezzo da collezione dal punto di vista dello stile ed un Diavel al 100% nella guida“, ha detto Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati.