Ducati Scrambler 2023: la gamma si aggiorna con le versioni Icon, Full Throttle e Nightshift

Ad Eicma 2022 la Casa di Borgo Panigale ha presentato la nuova generazione di Ducati Scrambler 800, in arrivo nei concessionari per marzo 2023

Dopo la nuova Diavel, la Streetfighter e la Multistrada destinata alle grandi percorrenze in off-road, Ducati ha riservato un posto speciale anche alla Scrambler che per il 2023 si aggiorna completamente dividendosi in tre versioni specifiche, chiamate rispettivamente Icon, Full Throttle e Nightshift. La presentazione è avvenuta in concomitanza con Eicma 2022, dove gli appassionati hanno potuto apprezzare tutte le modifiche poste in essere: il design è stato evoluto mentre la dotazione (soprattutto elettronica) è passata a un livello superiore, il che equivale a maggiori prestazioni e piacere di guida.

Partendo dall’estetica, la nuova Ducati Scrambler 2023 rivisita il suo design iconico che la rese celebre in tutto il mondo introducendo nuovi elementi più moderni: il fare DRL anteriore, riconoscibile per i suoi quattro settori circolari, ha ora forme più nette mentre il faro centrale, sempre a “X”, utilizza la tecnologia Full LED. Ritocchi anche al faro posteriore, così come al serbatoio in acciaio che ora presenta una cover intercambiabile dalla più spiccata personalizzazione (proprio come i parafanghi anteriore e posteriore).

A livello di dotazione la nuova Ducati Scrambler 2023 adotta poi un’inedita strumentazione TFT da 4,3” (più moderna e veloce nell’elaborazione dei dati), mentre per quanto riguarda la ciclistica il telaio a traliccio in tubi è ora più leggero di 4 kg e fa arrivare l’ago della bilancia in configurazione “a secco” a soli 169 kg. Tutti nuovi anche il forcellone posteriore e il mono-ammortizzatore centrale, che assieme ad alcuni affinamenti nel valore (leggermente aumentato) dell’angolo di sterzo hanno l’effetto di migliorare il comfort e rendere più semplice la guida in ambiente urbano.

Anche il motore bicilindrico Desmodue da 803cc è stato ritoccato: ora pesa 2,5 kg in meno e può contare su una nuova frizione a otto dischi più compatta e sulla presenza di una suite elettronica di prim’ordine, comprendente l’acceleratore elettronico ride-by-wire, il Traction Control, l’ABS Cornering con eventuale quick-shifter bidirezionale e due modalità di guida specifiche (Road e Wet). Invariati, invece, i valori prestazionali, sempre pari a 73 cavalli e 65,2 Nm di coppia massima.

Passiamo ora alle tre versioni della gamma Scrambler 2023: la prima si chiama Icon, presenta un manubrio più basso e una sella ridisegnata e può essere personalizzata con la cover specifica per il serbatoio, nonchè con una gamma colori caratterizzata dalle tinte standard (’62 Yellow, Thrilling Black e Ducati Red) e da altre sei tonalità esclusive in grado di donare ancora più carattere alla protagonista di Borgo Panigale. La seconda, invece, è la Scrambler Full Throttle e rappresenta l’incarnazione più sportiva della gamma, che si ispira ai prototipi da Flat Track in gara sugli ovali americani.

La Ducati Scrambler Full Throttle, infatti, è caratterizzata dalle tabelle portanumero laterali con numero #62 (anno del debutto della Scrambler originale), dalla livrea specifica Rosso GP19/Dark Stealth con finiture nere per cover laterali e paracalore dello scarico Termignoni, dal parafango anteriore più corto, dal codino senza parafango, dalle frecce a LED Ducati Performance e, come optional, dalla cover per la sella in tinta con il resto della moto. L’ultima versione è la Scrambler Nightshift, la più elegante e raffinata con elementi classici in stile Cafè Racer e tonalità più scure come la colorazione dedicata Nebula Blue con cerchi a raggi neri.

La gamma 2023 della Ducati Scrambler arriverà nei concessionari dal mese di marzo 2023 con un listino prezzi in partenza da 10.690 Euro per la versione Icon e da 12.390 Euro per la Full Throttle e la Nightshift.