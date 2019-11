Ducati Streetfighter V4 eletta la “Moto più bella” di EICMA2019

La Ducati Streetfighter V4, super-naked con manubrio alto e largo made in Borgo Panigale, ha ottenuto oltre 14.500 voti, il 36,7% delle preferenze

La Ducati Streetfighter V4 è stata eletta “Moto più bella del Salone” a EICMA 2019, la fiera di settore più importante al mondo. A decretare il successo è stato il pubblico, che ha partecipato numeroso affollando i padiglioni della Fiera Internazionale di Milano-Rho nei cinque giorni di apertura, votando direttamente al Salone oppure online. Per Ducati si tratta del decimo successo in quindi edizioni del torneo. La Streetfighter V4 ha ottenuto oltre 14.500 voti, il 36,7% delle preferenze e con un notevole vantaggio sulla seconda classificata.

E la Streetfighter V4 la più bella di EICMA2019

Lo scrutinio si è svolto domenica 10 novembre, giornata conclusiva del Salone, seguito dalla premiazione ufficiale presso l’area esterna sul palco di MotoLive. A ritirare il premio per l’Azienda di Borgo Panigale è stato Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati: “Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento in un concorso dove tutte le Case costruttrici partecipano con il loro modello di punta, e il pubblico di EICMA, la più importante fiera motociclistica al mondo, ha eletto lo Streetfighter V4 come la più bella“.

La Streetfighter V4 è una super-naked con manubrio alto e largo, 178 kg di peso, motore Desmosedici Stradale 1.103 cm³ con 208 CV, ali biplano e un pacchetto elettronico di ultima generazione. Il risultato di questa ”The Fight Formula” è una naked Ducati esagerata, moderna e tecnologica con un design aggressivo ed emozionante. Una moto che non fa nulla per nascondere prestazioni al vertice del segmento, ma che garantisce godibilità e divertimento anche nell’utilizzo quotidiano.