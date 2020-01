Ducati Superleggera V4: numeri da record per una moto da sogno

La Ducati Superleggera V4 avrà una potenza massima di 234 CV con lo scarico Akrapovic Full Racing per un peso a secco di soli 152 chili. Per averla servirà staccare anche un assegno da record: circa 90.000 euro

Moto fa rima con emozione e quando in redazione arrivano certe notizie è solo che un piacere mettersi al desk per riferirvele. Aprite bene gli occhi: presto arriverà sul mercato la Ducati Superleggera V4, una vera e propria supersportiva con 234 CV di potenza per un peso di appena 152 chilogrammi.

Ducati Superleggera V4: numeri da brividi

In rete sta circolando la scheda tecnica Project 1708 che anticipa l’arrivo della Ducati Superleggera V4 una moto non semplicemente sportiva, ma super sportiva, con numeri e dati da fare stropicciare gli occhi. A Borgo Panigale hanno gatto le cose in grande stile (ancora una volta) e il risultato è stata la creazione di una moto capace di erogare una potenza di 224 CV a 15.250 giri/min e una coppia di 11,8 kgm a 11.800 giri/min (che diventano la bellezza di 234 CV a 15.500 giri/min e 12,0 kgm a 11.750 giri/min con lo scarico Akrapovic Full Racing) per un peso a secco di soli 152 chili. Sì, state leggendo bene: il rapporto peso potenza è di 0,6 kg/CV. Questo risultato lo si deve all’uso di materiali di primissima qualità e di massima tecnologia che comprendere impianto frenante Brembo Stylema R, sospensioni Ohlins e la configurazione aerodinamica biplano della Ducati GP16. La produzione della moto dovrebbe concludersi ad aprile con una commercializzazione che potrebbe partire dal mese sei maggio. Ma per avere la Ducati Superleggera V4 servirà staccare anche un assegno da record: circa 90.000 euro.