Ducati V4 Superleggera: potenza massima (236 cv) e peso minimo (161 kg)!

La Ducati V4 Superleggera avrà un rapporto peso/potenza da record grazie all'adozione di un telaietto posteriore e di cerchi in carbonio, ma non solo. Non si sa ancora il prezzo, ma non dovrebbe essere inferiore agli 80.000 euro

Aprite bene gli occhi: 236 CV per appena 161 chili di peso. Sono questi due dati che rendono molto bene l’idea di quanto sia sofisticato e curato nel minimo dettaglio il progetto della Ducati V4 Superleggera che potrebbe presto arrivare in commercio.

Ducati V4 Superleggera: le caratteristiche

Non è la prima volta che la parola Superleggera compare in casa Ducati. In passato era stato utilizzato per indicare delle serie limitate di 1199 e 1299 e forse per linea di continuità ora viene accostato a un modello che, quando vedrà la luce nella sua versione definita, sarà destinato a lasciare un solco indelebile nel mercato delle due ruote. Secondo quanto scovato dalla redazione di Bikesocial, sarebbero realtà i documenti relativi all’omologazione europea di una nuova Rossa made in Borgo Panigale. Questa nuova creatura sarà spinta da un motore quattro cilindri capace di erogare una potenza di 224 CV a 15.250 giri/min, vale a dire 3 CV in più rispetto alla V4 R, grazie all’adozione di una serie di accorgimenti tecnici tra cui un nuovo impianto di scarico in titanio. Visto che la potenza non è mai troppa, il motore potrebbe toccare addirittura i 236 CV installando l’impianto di scarico Akrapovic che verrà dato in dotazione a chi acquisterà la moto. Tanta potenza per un peso che possiamo tranquillamente definire piuma. Il perché è presto detto. I documenti di omologazione della V4 R fissano il peso in 184 kg, quando quello a secco è di 172. Conservando questo scarto, la V4 Superleggera potrebbe pesare solamente 161 chili. Valori davvero sbalorditivi. Per quanto riguarda altri dettagli tecnici, possiamo dire che la Superleggera dovrebbe avere misure leggermente superiori alla versione standard ed un interasse più lungo. Non si sa ancora nulla, incluso quanto riguarda telaio, sospensioni e freni, ma è ipotizzabile che per queste ultime due voci si vada sul sicuro puntando rispettivamente su Ohlins e Brembo. L’adozione di un telaietto posteriore e di cerchi in carbonio contribuirebbe non poco ad abbassare il peso. Nota dolente: il prezzo. Da casa Ducati, ovviamente, non filtra niente, ma i modelli precedenti della Superleggera, la 1199 e la 1299, costavamo rispettivamente 66.000 e 80.000 euro. Il range dell’ultima arrivata non sarà sicuramente inferiore. La Ducati V4 Superleggera sarà straordinaria anche sotto questo punto di vista.