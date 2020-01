Due Suzuki Crescent Superbike in vendita su eBay

Le due Suzuki GSX-R 750 XR 0-9 Factory sono tenute in ottimo stato, non necessiterebbero di alcun tipo di manutenzione prima di essere utilizzate e sono originali. per averle, però, servono quasi 140mila euro

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sognato di possedere una moto da corsa, magari una Superbike dell’epoca “d’oro”. Oggi, grazie a Ebay, il vostro sogno può diventare realtà: grazie alla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo potrete mettere nel vostro garage le Suzuki GSX-R 750 XR 0-9 Factory, guidate da Chris Walker e John Crawford col Team Suzuki Crescent.

Su Ebay in vendita due GSX-R 750 XR 0-9 Factory originali

In internet si trova davvero di tutto e in un momento storico come questo, dove le moto con una storia sulle spalle vengono ancora di più apprezzate, fa piacere (ma anche un po’ stupore) vedere in vendita due GSX-R 750 XR 0-9 Factory, guidate da Chris Walker e John Crawford col Team Suzuki Crescent. Seguendo le indicazioni date dal venditore, le moto sono tenute in ottimo stato e non necessiterebbero di alcun tipo di manutenzione prima di essere utilizzate. A dare ulteriore valore a questi esemplari davvero unici, il certificato di originalità dato da Paul Denning, proprietario del Team Crescent Racing e dal Team Suzuki Classic, specializzato nel restauro e nell’autenticazione di moto Suzuki che hanno un passato nel mondo delle competizioni. Le due moto sono state protagoniste a inizio millennio di gare epiche nella sfida infinita contro la Ducati 916 di Neil Hodgson. La storia, però, si paga: per avere le moto (con tuta originale dell’epoca e vari accessori) servono circa 140mila euro.