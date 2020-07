e-Scrambler: l’e-bike firmata Ducati e Thok Ebikes

L'e-Scrambler Ducati monta un motore Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh, cambio Sram NX a 11 velocità e freni Sram a 4 pistoncini. Il prezzo è di 3.699 euro a cui vanno applicati gli incentivi statali

Nata dalla collaborazione tra Ducati e Thok Ebikes, nasce e-Scrambler, la bicicletta a pedalata assistita ispirata alla “Land of Joy” e che grazie agli incentivi statali in arrivo può essere acquistata a un prezzo davvero interessante.

e-Scrambler Ducati: le caratteristiche

Il mondo delle e-bike sta vivendo un proprio boom tra appassionati che la utilizzano per il tragico casa-lavoro o nel tempo libero per delle gite in montagna. L’e-Scrambler Ducati si propone di essere un’alternativa con qualità costruttiva elevata e tanto stile. La e-Scrambler è una e-bike “urban ready” con telaio in alluminio e componenti di alta gamma. Il motore è uno Shimano Steps E7000 da 250 Watt con batteria da 504 Wh, il cambio Sram NX a 11 velocità, i freni Sram a 4 pistoncini. Gli pneumatici Pirelli Cycl-e GT garantiscono a questo modello una grande autonomia per percorrere anche gli itinerari più lunghi in agilità e totale sicurezza. La ricca dotazione di accessori (portapacchi, parafanghi, cavalletto e luci di segnalazione) la rendono il mezzo ideale per l’uso quotidiano.

Il reggisella telescopico in dotazione, inoltre, ne aumenta il comfort, permettendo al guidatore di salire e scendere agevolmente in sella e garantendogli un appoggio sicuro nelle soste. Grazie al baricentro basso e alla geometria del telaio e-Scrambler offre le stesse sensazioni di guida di una bici tradizionale, ma molto più versatile.

e-Scrambler Ducati: quanto costa

La nuova e-Scrambler Ducati è disponibile presso tutti i concessionari Ducati e sul sito dell’azienda della casa bolognese al prezzo di 3.699 euro, iva e spedizione inclusi, ma non dimenticatevi che in arrivo c’è uno sconto da 500 euro grazie al bonus mobilità varato dal Governo.