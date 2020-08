Ecco le e-bike pieghevoli di Ducati e MT Distribution

La linea di e-bike pieghevoli di Ducati e MT Distribution è composta da tre modelli: Urban-E, a marchio Ducati, SCR-E e SCR-E Sport, dedicate a Scrambler. Come già accaduto per i monopattini, anche nello sviluppo delle e-bike è stata dedicata molta attenzione al design, curato dal Centro Stile Ducati

Dopo i monopattini elettrici, il catalogo di Ducati si arricchisce con le e-bike pieghevoli realizzate in commemorazione con MT Distribution, licenziatario e partner commerciale dell’azienda bolognese.

Ducati e MT Distribution: e-bike pieghevoli per tutti i gusti

La linea di e-bike pieghevoli di Ducati e MT Distribution è composta da tre modelli: Urban-E, a marchio Ducati, SCR-E e SCR-E Sport, dedicate a Scrambler. Come già accaduto per i monopattini, anche nello sviluppo delle e-bike è stata dedicata molta attenzione al design, curato dal Centro Stile Ducati. Per il modello Urban-E, i designer Ducati hanno collaborato con Italdesign, realizzando un modello unico nel suo genere, con componenti personalizzati e caratterizzati da uno stile originale e distintivo. Urban-E, disponibile in versione black o grey, è costruita attorno allo speciale telaio in alluminio con sistema di chiusura easy-folding progettato dai designer del Centro Stile Ducati in collaborazione con i colleghi della divisione Industrial Design di Italdesign. Il manubrio presenta un display LCD completamente integrato nello stelo che permette di controllare tutte le funzioni di assistenza, di verificare la carica della batteria residua e di accendere e spegnere le luci LED integrate nel telaio. Designer e progettisti hanno lavorato per realizzare una e-bike dallo stile pulito e lineare. La batteria da 378 Wh è integrata nel telaio. La forcella ammortizzata, gli pneumatici fat 20″x4″ con tecnologia antiforatura in kevlar montati su cerchi a doppia spalla in alluminio e il parafango posteriore.

SCR-E monta pneumatici fat 20″x4″ che permettono di percorrere con piena aderenza anche tratti di strada dissestata o fuori-strada. La batteria da 374.4 Wh è completamente integrata nel telaio e, a piena carica, permette di percorrere fino a 70 km. Il telaio è in alluminio ed è dotato di una maniglia deluxe con tecnologia easy-folding per una facile e veloce chiusura del mezzo. SCR-E Sport è l’evoluzione più sportiva del modello SCR-E ed è dotata di doppio ammortizzatore: forcella anteriore e ammortizzatore a molla posteriore integrato nel telaio. I cerchi singola spalla in lega e gli pneumatici da strada conferiscono al modello un aspetto raffinato e sportivo. La batteria potenziata da 468 Wh è completamente integrata nel telaio e può percorrere fino a 80 km.