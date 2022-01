Ecobonus per le due ruote elettriche: arrivano 20 milioni anche per il 2022

Il contributo verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto al netto dell'IVA e con un importo massimo di 3.000 euro senza rottamazione e 4.000 con rottamazione

Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare una moto o uno scooter a zero emissioni: dopo lo stop di alcuni giorni con l’avvento del nuovo anno, è ripartita la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi che il Governo ha messo a disposizione anche per quest’anno, circa 20 milioni di euro.

Moto e scooter elettrici: altri incentini in arrivo

Il fermo era dovuto essenzialmente a problemi di natura tecnica, ma ora tutto sembra essere risolto e chi ha intenzione di regalarsi un ciclomotori, un motocicli e un quadriciclo elettrico (senza limiti di potenza) potrà beneficare di un sostanzioso incentivo. La somma complessiva inserita nella legge di Bilancio 2021 era di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto al netto dell’IVA e sarà del 30% per gli acquisti senza rottamazione e del 40% per gli acquisti con rottamazione di un veicolo con motore endotermico omologato al massimo Euro 3.

Al netto di questi parametri, però, c’è un massimo di erogazione: 3.000 euro senza rottamazione e 4.000 con rottamazione. Nel 2021 gli effetti della manovra sono stati positivi, visto che il comparto ha fatto segnare un +0,5% rispetto al 2020 e addirittura +85,5% rispetto al 2019 con un totale di 10.848 pezzi immatricolati, per la grande maggioranza scooter.