EICMA 2019, bellezze a due ruote e in carne e ossa

Da martedì saremo in giro tra i padiglioni di EICMA anche per farvi conoscere le bellezze più rappresentative della kermesse milanese. Seguiteci!

Donne e motori, gioie e dolori! Chi l’ha detto? Forse qualcuno che non è mai stato a EICMA. La kermesse milanese, in realtà, è anche un grand collettore di bellezze al femminile. Sempre più donne scelgono la moto e lo scooter come mezzo di trasporto quotidiano, sempre di più si appassionano alle due ruote col ruolo di “ingombrina” e sempre di più le case scelgono di affidare la propria immagine a giovani ragazze.

Una volta c’erano solo le ombrelline, ora ci sono molte altre figure e molte altre bellezze. Noi faremo un giro tra i padiglioni di EICMA per farvi conoscere le migliori. Seguiteci!

Intanto qui vi diamo un primo assaggio di quello che potrete vedere, con stand, nomi e foto delle bellezze che vi aspettano ad Eicma!