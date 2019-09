EICMA 2019: date, orari, prezzi e tutto quello che c’è da sapere

EICMA 2019 trasformerà Milano nella capitale del mondo delle due ruote dal 7 al 10 novembre (le giornate del 5 e 6 novembre sono giornate riservate a stampa ed operatori). Ecco tutto quello che dovete sapere per vivere al meglio il Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo

Si avvicina rapidamente l’appuntamento con EICMA 2019, la grande kermesse che trasformerà Milano nella capitale del mondo delle due ruote dal 7 al 10 novembre (le giornate del 5 e 6 novembre sono giornate riservate a stampa ed operatori). Sono tante le novità che saranno presentate alla fiera di Milano di Rho e per non perderne nemmeno una vi diamo un po’ di consigli utili per vivere al meglio l’evento.

EICMA 2019: prezzi e orari

EICMA 2019 aprirà i battenti nelle giornate del 5 e 6 novembre per la stampa e gli operatori di settore, mentre dal 7 al 10 novembre l’accesso sarà possibile a tutti gli appassionati. Gli orari di apertura sono diverse da giorno a giorno: giovedì 7 novembre dalle 9:30 alle 18:30; venerdì 8 dalle 9:30 alle 22:00, sabato 9 dalle 9:30 alle 18:30, domenica 10 dalle 9:30 alle 18:30. Se non avete ancora acquistato il biglietto online, tranquilli, potete farlo semplicemente alle casse della fiera. Il costo del biglietto intero è di 23 euro, ma sono previste diverse agevolazioni.

I bambini da 0 a 8 anni entrano gratis, quelli da da 9 a 13 anni pagano 12 euro (come i visitatori Over 65). mentre i ragazzi dai 14 a 17 anni15 euro. I visitatori con disabilità non pagheranno nulla, così come i loro accompagnatori presentando alle reception il tesserino di invalidità o certificato equivalente. Interessanti anche le promozioni speciali. I gruppi composti da un minimo di 20 persone a un massimo di 70 possono entrare pagando solo 14 euro (pagamento solo alle casse). Per quanto riguarda il venerdì, invece, l’ingresso serale è possibile sborsando solo 12 euro mentre le donne entreranno gratis.

EICMA 2019: come arrivare

Raggiungere il Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano è molto semplice. In automobile attraverso l’Autostrada A8 direzione Varese-Como con uscita Fiera Milano, oppure Autostrada A4 direzione Torino ed uscita Pero-Fiera Milano; dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano Nord, direzione A4-Venezia con uscita Fiera Milano; dalle autostrade A7-Genova e A1- Bologna e A4-Torino: percorrere la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita Fiera Milano; da Milano: autostrada A4 Venezia con uscita Pero-Fiera Milano. Si può arrivare a EICMA anche in treno tramite la Linea 2 Verde della metropolitana o con la linea interregionale Milano Centrale – Torino, fermata Rho FieraMilano.

EICMA 2019 significa anche eventi

Come in ogni edizione, EICMA sarà arricchito da una serie di eventi di contorno a livello nominale, ma in realtà molto importanti. Il primo è Eicma For Kids, un progetto itinerante, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, per raccontare ai più piccoli il mondo delle due ruote che prevede otto tappe sul territorio lombardo dedicate proprio ai bambini che, grazie alla collaborazione con il Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano, potranno muovere i primi passi in tutta sicurezza sulle moto e le bici. L’area esterna di EICMA ospita MotoLive, lo spazio dedicato a racing, show, musica e intrattenimento in cui sarà possibile vedere da vicino i piloti e vivere momenti di pura adrenalina con i fenomeni del Freestyle Motocross e del Trial Acrobatico. Ride Mood, invece, è uno spazio virtuale in cui la moto diventa cultura prima e spettacolo poi. Al suo interno sono contenute tutte quelle attività che animeranno Milano in vari quartieri (motoquartiere Isola, l’east side di Lambrate, il clubbing district di Garibaldi-Sempione, la creative nightlife di Porta Venezia, i Navigli e della Darsena) che faranno della città davvero il centro del mondo a due ruote.