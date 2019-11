Eicma 2019: il 7 novembre ingresso gratuito per le donne e chiusura alle 22

Nel primo giorno di apertura al pubblico, l'entrata al Salone Eicma 2019 sarà gratuita per tutte le donne, mentre la chiusura avverrà in tarda serata

La 77esima edizione del Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo di Milano è entrata finalmente nel vivo: dopo le prime giornate dedicate alla stampa e agli addetti ai lavori, la grande kermesse dedicate alle due ruote apre da oggi al grande pubblico e metterà a disposizione fino a domenica le principali novità del mondo motociclistico per tutti gli appassionati.

La prima giornata, come tradizione, è dedicata alle donne: il pubblico femminile, infatti, potrà entrare gratuitamente nei saloni della fiera milanese fino all’orario di chiusura che, in via eccezionale, sarà prolungato fino alle 22.

Un’iniziativa voluta soprattutto per il crescente interesse del gentil sesso verso le due ruote, come ha commentato il Presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto: “La presenza del pubblico femminile tra i padiglioni si sta dimostrando sempre più convincente: sono infatti alcuni anni che registriamo un aumento considerevole. È questo un indicatore molto importante, che ci dice come, oltre gli stereotipi, cresca l’interesse e il peso specifico del movimento attorno al mondo del motociclismo”.