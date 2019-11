EICMA 2019: il futuro delle due ruote inizia oggi

Aperto oggi il più importate evento espositivo per l’industria delle due ruote nel segno del fermento tecnologico: più di 1800 i brand presenti da oltre 40 Paesi

È stato un vero e proprio show la conferenza stampa di presentazione di EICMA 2019. La 77esima Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in scena fino a domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho, ha avuto una madrina d’eccezione, la giornalista Diletta Leotta: “Questo è un evento rivolto al futuro e per questo abbiamo deciso di raccontarlo attraverso creatività, pensiero e tante belle idee”.

EICMA 2019: la rivoluzione step by step

A fare gli onori di casa durante la presentazione di EICMA 2019 è stato, ovviamente, il presidente Andrea Dell’Orto: “Il nostro settore è in forte sviluppo. Siamo partiti come pionieri di un lungo viaggio. abbiamo proseguito questo percorso tornando sulla terra più forti di prima con tanti nuovi saperi in mano. Solo chi conosce la realtà può cambiarla in meglio e solo chi conosce il presente può percorrere strade che non esistono, restare competitivo e puntare in alto. Il ‘Motorivoluzionario’ è un omaggio a un settore che utilizza con lungimiranza le conoscenze conquistate. EICMA è il più importante contenitore legato alle due ruote ed è un luogo dove si racconta la fatica delle due ruote e in cui si vede e si vive la passione per le moto. Più d 1800 brand hanno scelto EICMA essendo rivoluzionari all’interno di un evento rivoluzionario”. “EICMA ha avuto il coraggio di abbandonare visioni obsolete del passato per evolversi in maniera indipendente. EICMA cresce nei numeri, nella presenza istituzionale, nella qualità dei contenuti offerti, per la sua attrattività globale. EICMA è essa stessa un gran valore – ha aggiunto -. Una delle prime fiere accolta nel 2005 non ha mai mai smesso di crescere. Nelle prime edizioni erano rappresentate meno di 30 nazioni, oggi il 60% degli espositori viene dall’estero. In 15 anni abbiamo raccolto 15 milioni di presenze, occupato oltre 3milini di metri quadro lordi, acceso l’interesse di operatori e stampa. Dal 2005 a oggi, EICMA è passata dall’essere una semplice fiera a un evento imprescindibile, una trasformazione dovuta al lavoro di tutti coloro che operano dentro EICMA SpA.. È un momento interessante per il momento delle due ruote, nel quale stanno convergendo diverse correnti tecnologiche. Il futuro delle due ruote inizia oggi”.

“Di manifestazioni ne vediamo tante, ma questa inaugurazione è degna di nota – ha detto Lorenzo Caprio, presidente Fiera Milano – . EICMA racchiude una serie di elementi importanti per lo sviluppo del paese, come tecnologia, innovazione e giovani che devono essere il volano per la crescita del paese. Fiera Milano è il luogo di sperimentazione ideale, il luogo dove convivono forze che vogliono fare crescere il nostro paese”. “Ci teniamo a dire che EICMA è l’evento legato al mondo delle moto più importante al mondo, che mette insieme valori come passione, tradizione, conoscenza e innovazione, permettendo alla nostra regione di riscoprire il vero paesaggio che si scorge solo sulle due ruote – la chiosa di Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia -. Il settore moto è in positivo e contamina positivamente la filiera delle piccole azienda, generando benessere”.