Eicma 2019: Lambretta svela la nuova G-Special 325

Al Salone Eicma di Milano il brand Lambretta ha tolto i veli al suo nuovo scooter top di gamma, la G-Special 325

Grandi novità per il marchio Lambretta alla 77esima edizione del Salone Eicma del ciclo e del motociclo di Milano: il brand oggi facente parte dell’universo Innocenti SA ha svelato durante la kermesse milanese un inedito modello top di gamma che presto entrerà in produzione.

Chiamato G-Special 325, si tratta di un concept che richiama il classico design Lambretta, il quale affiancherà le V-Special già presenti a listino che, nel 2020, riceveranno tra l’altro due nuove colorazioni sul parafango anteriore (turchese brillante e grigio chiaro) mantenendo le strisce nere sui pannelli laterali.

La nuova nata in casa Innocenti presenta un’architettura monoscocca in acciaio con pannelli laterali intercambiabili, che avvolgono un motore da 325cc di cilindrata. Molto curata la dotazione: la G-Special 325 riceve una “luce di cortesia” integrata sulla pedana, con logo Lambretta che si attiva quando il proprietario si avvicina al veicolo, e un’interfaccia pilota completa a livello di tecnologia a bordo.

Ma non è tutto, perchè ad Eicma 2019 Lambretta ha annunciato che in vista dell’Auto Expo di Delhi, previsto nel prossimo mese di febbraio 2020, lancerà un nuovo modello elettrico ad alte prestazioni della G-Special, con l’obiettivo di entrare con decisione nel mercato motociclistico indiano. Per il futuro, infine, il gruppo Innocenti SA si concentrerà nel definire una strategia di sviluppo della gamma moto e scooter elettrici, potenziando la propria tecnologia Hydrogen2.