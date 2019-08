EICMA 2019 si regala un sito web tutto nuovo

L’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo avrà luogo presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 7 all’11 novembre. Fino al 30 settembre biglietti d’ingresso al prezzo lancio di 16 euro

Si avvicina rapidamente l’appuntamento con l’edizione 2019 di EICMA e il primo passo è stato il lancio del nuovo sito dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, dove è anche possibile acquistare direttamente i biglietti dell’evento espositivo in programma dal 7 all’11 novembre presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho.

EICMA 2019: tutte le informazioni fondamentali

Fino al 30 settembre il biglietto d’ingresso a EICMA 2019 è in vendita ad un prezzo lancio di 16 euro (+ 1,5 euro di commissioni fisse), dall’1 ottobre al termine della manifestazione, invece, il prezzo on line sarà invece di 19 euro (+ 1,5 euro di commissioni fisse), mentre per l’acquisto fisico alle casse di Fiera Milano-Rho è previsto un importo di 23 euro. Per il secondo anno consecutivo, oltre ai consueti canali di vendita, gli appassionati delle due ruote avranno quindi la possibilità di entrare in possesso del proprio biglietto direttamente dal sito eicma.it, risparmiando sul prezzo d’acquisto, grazie ad una tariffa chiusa e trasparente, e assicurandosi da subito l’accesso alla 77° Edizione della rassegna più importante al mondo per il settore. La novità più interessate riguarda comunque la progettazione del nuovo portale web della manifestazione: più dinamico, completo, immediato e con una grafica attutale e accattivante, eicma.it si candida ad essere un rinnovato e ancora più autorevole punto di riferimento in rete per il pubblico, gli operatori, per l’industria di riferimento e i partner di EICMA. “Stiamo facendo un grande lavoro per migliorare la presenza digitale, l’attività social e i servizi on line dedicati agli espositori – ha detto il Presidente di EICMA SpA Andrea Dell’Orto -. Approcciare il web con qualità è una sfida avvincente e rappresenta un vantaggio anche per le realtà che scelgono EICMA per esporre i loro prodotti: con il nuovo sito ci impegniamo a consolidare il successo digitale ottenuto in particolare nella scorsa edizione ed innalzare ulteriormente l’asticella del nostro valore anche in rete“.