EICMA 2019, tutte le novità di Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi

In occasione dell’apertura della 67° edizione di EICMA, il Gruppo Piaggio ha presentato le eccezionali novità moto e scooter dei suoi brand. All’interno del maxi stand di 1800 mq del Gruppo Piaggio sono state svelate le attesissime proposte dei blasonati marchi Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio.

Con EICMA 2019 inizia una nuova era per Aprilia

Intorno a una base tecnica completamente nuova, definita dal bicilindrico parallelo 660, nasce una generazione di moto leggere e performanti, dal design ricercato firmate Aprilia. La prima nata di questa nuovissima generazione è Aprilia RS 660 che introduce un nuovo concetto di sportività: contenuti tecnici premium e prestazioni elevate ma non esasperate per riscoprire il piacere della guida dinamica su strada.

Una moto sportiva adatta a tutti i motociclisti, con un ottimo rapporto peso/potenza (169 kg per 100 CV), un nuovo telaio e un forcellone in leggero alluminio. L’equipaggiamento elettronico è da prima della classe, ereditato dalla insuperabile RSV4, è formato da un comando del gas Ride-by-Wire e da una piattaforma inerziale a sei assi che permette l’ottimale funzionamento del pacchetto di aiuti elettronici APRC. Cinque sono i Riding Mode studiati per regolare il comportamento dei controlli elettronici per la sicurezza e il divertimento nella quotidianità, nella guida dinamica su strada e in quella al limite in pista.

Tuono 660 Concept, invece, rappresenta al meglio il nuovo concetto di versatilità sportiva introdotto da Aprilia con la nuova famiglia di moto pensate intorno al nuovo bicilindrico 660 cc che, su Tuono 660 Concept, è in grado di esprimere 95 CV. Una sola moto per un divertimento totale, dalla quotidianità allo sport. Grandi prestazioni alla portata di tutti, ciclistica raffinata e contenuti premium, che definiscono un nuovo modo di intendere la sportività. Tuono 660 Concept è la proposta ideale sia per i nuovi motociclisti, essendo disponibile anche in versione 34 kW, adatta ai neopatentati.

L’Aprilia RSV4 1100 Factory è un concentrato di velocità, potenza e leggerezza. La centralina che governa le sospensioni Ohlins Smart EC 2.0 ha accesso a tutti i sistemi elettronici presenti sulla moto ed è quindi in grado di riconoscere tutte le fasi della guida, adattando di conseguenza la taratura dell’idraulica di forcella, ammortizzatore e ammortizzatore di sterzo. Il motore è il 4 cilindri V di 65° dall’incredibile potenza massima di 217 CV.

La Tuono V4 1100 Factory è la versione più esclusiva della gamma Tuono, dedicata ad un pubblico estremamente esigente e dotata di componentistica in gran parte derivata dalla superbike Aprilia RSV4. La Factory dispone ora di una serie di particolari in fibra di carbonio. Ricchissima la dotazione elettronica di serie, che comprende il Cornering ABS oltre all’evoluto pacchetto di controlli elettronici APRC. Il meraviglioso motore V4 Aprilia eroga 175 CV di potenza massima e 121 Nm di coppia massima, valori al vertice della categoria: un vero e proprio generatore di emozioni su strada e in pista.

Piaggio e Vespa: l’amico per tutti i giorni

Alla kermesse milanese non poteva mancare Piaggio. Il Medley combina l’agilità di un veicolo metropolitano alla dinamicità di un ruota alta e alla comodità e capacità di carico un grande scooter GT: l’anello di congiunzione perfetto per una mobilità a 360° si presenta a EICMA 2019 in una veste completamente rinnovata, mostrandosi ancora più dinamico, performante e tecnologico. Piaggio Beverly, leader nel segmento degli scooter a ruota alta, presenta a EICMA la nuova gamma 2020, disponibile nelle motorizzazioni 300 e 350.

Quest’ultimo è l’innovativo propulsore dalle prestazioni record introdotto per la prima volta nel 2011 nella sola versione top di gamma SportTouring e ora allargato a tutta la famiglia Beverly, composta da Beverly, Beverly S e dall’inedito Beverly Tourer. Sempre un fatto di scooter, a Milano vedremo la Vespa Primavera Sean Wotherspoon, un’edizione speciale che esprime tutta l’energia creativa che lega Vespa e Sean Wotherspoon, uno dei designer più creativi ed influenti del panorama statunitense. Sulla scocca in acciaio di Vespa Primavera Sean crea uno stile inedito dedicato alle giovani tribù urbane, ma in grado di conquistare un pubblico ben più vasto.

L’edizione speciale Vespa Primavera 125 (RED) ha l’intera carrozzeria verniciata nella caratteristica colorazione Rosso (RED), compresi i cerchi ruota che spiccano immediatamente insieme all’intera silhouette del veicolo, rendendo questo esemplare davvero unico e riconoscibile. Vespa Racing Sixties è una serie speciale ispirata al mondo Racing nella sua estetica più classica ed affascinante. Sarà disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc. Fedele al suo ruolo di innovatrice, Vespa Elettrica continua a evolversi e debutta a EICMA nella nuovissima versione da 70 km/h, che affianca la versione originale da 45 km/h, nata per un utilizzo prettamente urbano e perciò omologata come ciclomotore.

Moto Guzzi: fascino senza tempo

Dopo il successo di critica e di pubblico ottenuto da V85 TT, la prima classic travel enduro che ha saputo emozionare i motociclisti perché capace di unire uno stile raffinato ed evocativo con qualità tecniche di avanguardia, Moto Guzzi presenta la versione Travel, pronta per il viaggio grazie al suo allestimento dedicato davvero completo. Offre di serie il parabrezza Touring più alto, la coppia di motovaligie di elevata capienza, il set di manopole riscaldabili, la coppia di faretti supplementari a LED e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA che permette di collegare lo smartphone al veicolo estendendo le funzioni della strumentazione.

A EICMA 2019 debutta Moto Guzzi V7 III Stone S, interpretazione più sportiva e ricercata della best seller di Mandello, realizzata in soli 750 esemplari numerati. Nata nel 2010, Moto Guzzi V7 Racer è sempre stata l’ambasciatrice dell’anima più sportiva della gamma V7: V7 III Racer 10th Anniversary ne celebra il decennale rinnovandosi nel solco della tradizione. La nuova versione di V7 III Racer si distingue nettamente dalla precedente nella vista frontale, dove spicca un nuovo cupolino con parabrezza incorporato che segue i dettami del più autentico stile Cafè Racer.