Eicma 2019: tutte le novità portate da Nolan alla fiera di Milano

Al Salone Eicma 2019 Nolan ha svelato tre nuovi caschi stradali: il top di gamma X-803 RS Ultra Carbon, l'apribile N100-5 Plus e l'integrale N87 Plus

Tante novità hanno contraddistinto l’edizione 2019 del Salone Eicma del ciclo e del motociclo di Milano, tra le quali un posto di rilievo hanno occupato quelle portate dal gruppo Nolan, affermato produttore di caschi Made in Italy con più di 80 Paesi clienti in tutto il mondo. Grazie alla notevole esperienza maturata nelle competizioni, prevalentemente in MotoGP e in Superbike, l’azienda italiana ha svelato tre modelli inediti: il più interessante è il nuovo top di gamma X-803 RS Ultra Carbon, al quale si vanno ad aggiungere l’apribile N100-5 Plus e l’integrale da tutti i giorni N87 Plus.

NOLAN X-803 RS ULTRA CARBON: TECNOLOGIA DA CORSA

La punta di diamante della nuova collezione Nolan 2020 è rappresentata da quello che diventa il nuovo top di gamma da pista e da strada: si tratta dell’X-803 RS Ultra Carbon, evoluzione del precedente X-803 Ultra Carbon impreziosito con un elevato contenuto di carbonio e un esclusivo allestimento da pista.

La sigla RS (Racetrack Setup) dice tutto sulla sua dotazione, composta da un’appendice aerodinamica removibile (RAS – Racetrack Aerodynamic Spoiler) che riduce la resistenza a contatto con l’aria migliorandone la stabilità alle alte velocità e un esclusivo sistema di regolazione della posizione della cuffia (LPC – Liner Positioning Control), per un superiore comfort una volta indossato.

Le restanti caratteristiche dell’X-803 RS Ultra Carbon sono direttamente mutuate dalla versione da cui deriva: peso e volume estremamente contenuti, sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso di emergenza (NERS – Nolan Emergency Release System), visiera con meccanismo a doppia azione, un sistema di ventilazione al top della categoria e imbottitura interna Carbon Fitting Racing Experience, costruita con una geometria a rete in filamenti di carbonio.

Per quanto riguarda la visiera, quella di primo equipaggiamento è neutra, ma il nuovo X-803 RS Ultra Carbon può essere dotato di una speciale visiera Dark Green (presente come optional di serie) particolarmente adatta all’utilizzo diurno in circuito e in condizioni di forte luminosità.

Confermata la presenza della visierina interna resistente all’appannamento con sistema Pinlock, così come le alette superiori e laterali (formanti l’ASD, Adjustable Stability Device) da montare nel caso in cui l’appendice aerodinamica RAS venga rimossa: queste vanno a migliorare il comportamento del caso alle alte velocità favorendo, allo stesso tempo, l’estrazione dell’aria calda dal suo interno. La disponibilità? Nelle taglie dalla XXS alla XXL e a un prezzo di partenza di 599,99 Euro, che varia a seconda della grafica scelta (monocolore oppure replica di alcuni tra i piloti più forti di sempre, tra cui Stoner, Petrucci, Davies e Rins).

NOLAN N100-5 PLUS: UN APRIBILE DAVVERO ESCLUSIVO

La seconda novità proposta da Nolan in occasione di Eicma 2019 si chiama N100-5 Plus e rappresenta la nuova versione del già apprezzato N100-5, che si arricchisce dell’imbottitura interna Clima Comfort realizzata in tessuti micro-forati a doppia densità e del sistema di regolazione della posizione della cuffia LPC, con innovativa costruzione a rete che agevola la diffusione dell’aria in sinergia con il sistema di ventilazione “AirBooster Technology”, per un comfort ottimale anche nelle condizioni più estreme.

Grazie al suo volume contenuto, alla doppia omologazione P/J che ne permette l’utilizzo sia come integrale che con la mentoniera alzata (attivabile tramite il meccanico Double Action), alla visiera ultrawide resistente ai graffi, alla visierina interna con sistema anti-appannamento Pinlock e allo schermo parasole VPS stampato in Lexan per una protezione agli UV fino a 400 nanometri, questo casco diventerà ben presto un must-have anche tra i moto-turisti più esigenti.

Completano il pacchetto il movimento di rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica, che permette di ridurre notevolmente l’effetto “vela” in posizione aperta e, di conseguenza, aumentare il comfort in ogni condizione di guida, il sistema di ritenzione con regolazione micrometrica Microlock e la predispozione con i sistemi di comunicazione N-Com ed ESS (Emergency Stop Signal). Disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL, sarà offerto con un prezzo al pubblico di 439,99 Euro.

NOLAN N87 PLUS: INDICATO PER I MOTOCICLISTI DI TUTTI I GIORNI

Dulcis in fundo, il gruppo Nolan ha presentato ad Eicma 2019 la nuova versione del già apprezzato N87, che ora diventa “Plus”: rispetto alla vecchia versione, quella per il 2020 sarà dotata del sistema di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso di emergenza (NERS), dell’imbottitura interna Clima Comfort e del sistema di regolazione della posizione della cuffia LPC.

Delle aggiunte assolutamente di gran valore per il nuovo N87 Plus, che ripropone un volume davvero contenuto con due misure distinte della calotta, la visiera ultrawide con visierina interna anti-appannamento e schermo parasole VPS, tecnologia di ventilazione AirBooster Technology, ritenzione micrometrica Microlock e predisposizione per i sistemi di comunicazione N-Com ed ESS.

Confermata la presenza del sistema Eyewear Adaptive, che permette di ricavare nei guanciali (con imbottiture completamente sfoderabili e lavabili) uno spazio destinato per le astine degli occhiali. La sua disponibilità sarà nelle taglie dalla XXS alla XXL e al prezzo di lancio di 279,99 Euro.