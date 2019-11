Eicma 2019: una MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro nella Rinascente del Duomo di Milano

In occasione di Eicma 2019 MV Agusta ha deciso di esporre una Brutale 1000 Serie Oro in una vetrina della rinascente di Milano

Dopo la Rush 1000 e la Superveloce 800 Serie Oro, le novità portate ad Eicma 2019 da parte di MV Agusta continuano con una sorpresa per tutti gli appassionati motociclisti che passeranno in piazza Duomo a Milano. In una vetrina della Rinascente, infatti, sarà esposta una spettacolare Brutale 1000 Serie Oro, secondo l’iniziativa “Love to Ride”.

Un modo per comunicare l’amore per le due ruote anche fuori dal prestigioso Salone milanese e che quest’anno avrà a tema il mondo dei fumetti: la Rinascente, infatti, dedicherà le sue vetrine ai protagonisti del motociclismo con delle ambientazioni realizzate in collaborazione con la Scuola del Fumetto di Milano, espondendo i marchi più prestigiosi del mondo.

Tra questi, appunto, MV Agusta, con la sua Brutale 1000 Serie Oro da 212 cavalli capaci di spingerla ad oltre 300 km/h: “La nostra azienda è lieta di partecipare a questa iniziativa di Rinascente in partnership con Eicma e Moto.it – ha affermato Timur Sardarov, CEO della Casa di Schiranna – Questo permetterà di riaffermare il prestigio di MV collocando la nostra Brutale 1000 Serie Oro in un luogo iconico di eleganza italiana, faccia a faccia con il Duomo di Milano, simbolo di bellezza ed ingegno umano”.