Eicma 2021: giù il velo dalla Moto Morini X-Cape

La nuova Moto Morini X-Cape, presentata a EICMA, monta un motore bicilindrico Euro 5 quattro tempi capace di erogare una potenza di 60 CV, ma è disponibile anche la versione depotenziata a 35 kW per possessori di patente A2

Tra gli stand più interessanti presenti a EICMA c’è quello di Moto Morini che ha colto l’occasione della kermesse milanese per presentare la X-Cape, la nuova moto adventure nata per coniugare versatilità, divertimento, comfort e molto altro.

Moto Morini X-Cape: le caratteristiche

Moto Morini X-Cape si caratterizza per le sue linee dal tratto futuristico e accattivante con quello tocco tipicamente Made in Italy. Il telaio è un robusto traliccio in acciaio, il forcellone è in alluminio, mentre i cerchi (19″ all’anteriore e 17″ al posteriore) sono a raggi e tubeless. La ruota anteriore da 19″ e la forcella regolabile da ben 50 mm di diametro, garantiscono una tenuta di strada sorprendente, rendendola adatta ai passi di montagna così come ai sentieri sterrati. La sella dalle dimensioni generose, comoda anche per il passeggero, è posizionata a soli 845 mm da terra e ore un’ergonomia perfetta anche per i più alti (come optional è disponibile anche la versione ribassata a 820 mm da terra). Il manubrio, largo, regolabile in tre differenti livelli e non troppo vicino al busto del pilota permette di avere una pozione di guida rilassata.

Lo schermo TFT a colori da ben 7″ permette di avere comodamente sott’occhio tutte le info necessarie tanto viaggi più avventurosi quanto nel traffico cittadino, garantendo un’ottima leggibilità anche in condizioni di luce sfavorevole. La nuova X-Cape è equipaggiata con un motore bicilindrico Euro 5 quattro tempi raffreddato a liquido da 649 cc di cilindrata capace di erogare una potenza di 60 CV a 8.250 giri e una coppia massima di 56 Nm a 7.000 giri. La moto può essere acquistata anche in versione depotenziata a 35 kW per possessori di patente A2.

L’ABS è escludibile per entrambi gli assi tramite l’utilizzo dei comandi presenti sul blocchetto al manubrio; questa procedura attiva una grafica dedicata sulla strumentazione, caratterizzata dalla sagoma di uno pneumatico da off-road che funge da contagiri. Il blocchetto sul lato sinistro del manubrio può essere usato per navigare nei menu del display: la X-Cape, oltre alle usuali informazioni ore di serie anche il sistema wireless per la rilevazione in tempo reale della pressione degli pneumatici. Inoltre, è possibile selezionare un differente sfondo del display, scegliendo tra quattro differenti grafiche.

Il sistema di comunicazione bluetooth integrato consente di gestire simultaneamente un telefono e due dispositivi auricolari, così da poter rispondere alle telefonate in ingresso o effettuarne di nuove, nonché navigare tra i propri brani musicali preferiti, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada, con comandi a manubrio davvero semplici ed intuitivi, retro illuminati da una discreta luce bianca, che li rende di facile utilizzo anche nella guida notturna. L’impianto frenante è firmato Brembo mentre per gli pneumatici sono stati scelti dei Pirelli Scorpion Rally STR. Il parabrezza regolabile, in altezza, anche in marcia, con una sola mano; il portapacchi con ampi maniglioni per il passeggero e i fari full led completano la dotazione di serie che identifica la XCAPE come un #Prodotto di classe decisamente superiore.