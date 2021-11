EICMA 2021: Moto Guzzi presenta la V100 Mandello

Moto Guzzi V100 Mandello è una moto del XXI secolo nello stile e nella tecnica che valorizza il carattere e l’autenticità tipica di tutto gli esemplari made in Mandello. Questo modello sarà il primo dotato di piattaforma inerziale a sei assi, cornering ABS, sospensioni semiattive, quick shift e del nuovo propulsore “compact block”

Moto Guzzi ha scelto la cornice di EICMA per presentare in anteprima mondiale la V100 Mandello, un modello innovativo nella proposta della casa lariana, che sa unire lo stile di guida di una roadster e il comfort delle tourer. Sarà la Moto Guzzi che non c’è mai stata.

Moto Guzzi V100 Mandello: le caratteristiche

Guzzi festeggia proprio quest’anno i 100 anni di storia e lo fa soprattutto guardando avanti. Il nuovo secolo, insomma, si apre all’insegna delle novità: le prossime nate saranno moto moderne, ricche di fascino e di tecnologie di avanguardia, orgogliosamente costruite in Italia, come sempre nello stabilimento di Mandello del Lario che continuerà a essere l’epicentro della passione per la Moto Guzzi. Ad aprire questo nuovo capitolo è la V100 Mandello che promette di essere una moto che sfugge al conformismo della catalogazione in una categoria, unendo la brillantezza sui percorsi guidati alla vocazione al viaggio che è nell’anima di ogni Moto Guzzi. V100 Mandello sarà innovativa anche nel design che parte dalla valorizzazione del bicilindrico.

Le linee non hanno nulla di nostalgico ma reinterpretano in chiave moderna i capisaldi tipici del linguaggio stilistico Moto Guzzi, come le forme del serbatoio, che sembrano sagomate direttamente dalle muscolose testate del motore, come i fianchetti sottosella le cui feritoie sono un esplicito richiamo alla mitica Le Mans del 1976 e come il cupolino, omaggio alla Le Mans 850 III del 1981. Una moto del XXI secolo, nello stile e nella tecnica, che valorizza il carattere e l’autenticità tipica di tutte le Moto Guzzi.

Moto Guzzi V100 Mandello sarà la prima motocicletta del brand con aerodinamica adattativa, la prima dotata di evolute soluzioni elettroniche come la piattaforma inerziale a sei assi, il cornering ABS, le sospensioni semiattive e il quick shift. Sarà anche il primo esemplare a essere spinto del nuovo propulsore “compact block”, dalle raffinate caratteristiche tecniche ma nel rispetto dell’architettura a V trasversale di 90° del bicilindrico, che garantisce quel modo unico di erogare la coppia e quel sound inimitabile Moto Guzzi.

La progettazione ex novo ha permesso di ottenere un propulsore estremamente compatto e leggero, 103 mm più corto dello small block di V85 TT. Il nuovo twin si distingue da tutti i recenti motori costruiti a Mandello del Lario per le teste ruotate di 90 gradi, scelta che permette di aumentare l’abitabilità a bordo e razionalizzare la posizione dei componenti della linea di aspirazione e dell’iniezione elettronica.

La cilindrata effettiva è di 1042 cc, la potenza massima di oltre 115 CV e la coppia coppia di oltre 105 Nm, con il 90% disponibile già da 3500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9500 giri/min. La trasmissione finale ad albero cardanico si avvale di un monobraccio in alluminio dallo sviluppo molto lungo e ora posizionato a sinistra. Le caratteristiche della ciclistica permetto di avere una moto compatta e maneggevole: il merito va ascritto anche al telaio in tubi di acciaio, frutto della cultura costruttiva assoluta in materia di Moto Guzzi che vanta un interasse di 1486 mm, ideale per esaltare le doti di agilità. La posizione di guida attiva e decontratta permette elevato comfort anche dopo molti chilometri.

La scelta del singolo manubrio in alluminio a sezione variabile è in linea con la filosofia del modello. Il passeggero può contare su una porzione di sella ampia e ben imbottita e avrà a disposizione comode maniglie d’appiglio, con una postura che permette anche per lui piacevoli trasferimenti con grande relax. Quattro sono i Riding Mode a disposizione: Viaggio, Sport, Pioggia e Strada ognuno dei quali gestisce 3 differenti di mappe motore, 4 livelli di traction control, 3 livelli di freno motore e (nella versione che le prevede di serie) anche la taratura delle sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 2.0, capaci di adattare automaticamente l’idraulica istante per istante al tipo di guida adottata e alle condizioni dell’asfalto per avere sempre il miglior comportamento in qualsiasi situazione. Di serie ci sono la strumentazione TFT a colori da 5 pollici, l’impianto di illuminazione full LED con DRL e il sistema “bending lights” con la coppia di fari supplementari presenti nelle parabole che illumina l’interno curva, aumentando la visibilità in piega. Due le versioni disponibili di V100 Mandello che si distinguono per l’allestimento.

La versione più ricca prevede di serie le sospensioni semiattive Ohlins, il quick shift, le manopole riscaldabili e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA che permette di collegare lo smartphone alla strumentazione via bluetooth estendendo le sue funzioni. Moto Guzzi MIA include sia il sistema di infotainment per la gestione di assistente vocale, telefonate e musica tramite gli intuitivi comandi al manubrio, sia la funzione di navigazione, con la quale è possibile, una volta impostata sullo smartphone la destinazione del proprio viaggio, visualizzare le indicazioni direttamente sulla strumentazione.