Eicma 2022, Honda CL500, urban scrambler per i più giovani

La nuova Honda CL500 è spinta da un motore bicilindrico inserito all'interno di un pacchetto solido e facile da guidare (anche per i motociclisti con patente A2)

Avete intenzione di acquistare una nuova moto in stile scrambler per piccoli viaggi da affrontare in due? Allora vi consigliamo di attendere i primi mesi del 2023, quando Honda lancerà sul mercato italiano la nuovissima CL500: presentata proprio oggi ad Eicma 2022, si tratta in un certo senso di una rivisitazione in chiave moderna della ben conosciuta CL72 del 1962 e vuole identificarsi come una urban scrambler compatta dallo stile retrò ma dalla dotazione solida e robusta – che le permette, tra l’altro, di essere guidata da coloro che hanno la patente A2 con potenze fino a 35 kW.

Se date un’occhiata alle foto presenti in gallery, capirete che Honda (ancora una volta) è riuscita in pieno nella sua “operazione nostalgia”: la CL500 richiama in pieno il segmento a cui appartiene e per l’appunto mette in mostra forme vintage dove risaltano il faro tondo all’anteriore (a LED), il serbatoio dalle forme tondeggianti con tank-pad laterali, i copri-steli delle forcelle anteriori, la sella piatta e lo scarico alto con protezione paracalore in acciaio inox.

Il telaio è tubolare in acciaio e ospita nella sua culla un motore bicilindrico parallelo da 471cc raffreddato a liquido con distribuzione bialbero a otto valvole, capace di esprimere 46,6 CV a 8.500 giri/min (35 kW) e 43,4 Nm di coppia massima a 6.250 giri/min in abbinamento a un cambio a sei marce predisposto con frizione anti-saltellamento. In sostanza, è un propulsore derivato dalla CMX 500 Rebel con mappatura d’iniezione elettronica PGM-FI e configurazione dedicata per aspirazione e scarico, rispetto al quale però è stata modificata la corona della trasmissione finale – ora da 41 denti anzichè da 40.

Uno sguardo sulla ciclistica: la nuova Honda CL500 si basa su una forcella telescopica anteriore da 41mm e su un doppio ammortizzatore posteriore, nonchè su cerchi da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore con impianto frenante provvisto di ABS e dischi (singoli) rispettivamente da 310 e 240mm. Qualche altro dato tecnico? L’altezza della sella è di soli 790mm e il peso in ordine di marcia con pieno di benzina si assesta a 192 kg. Non male per una scrambler di ultima generazione, vero?