Eicma 2022: Honda Forza 125 e 350, il MY2023 è tutto nuovo

Il bestseller della gamma scooter della Casa dell'Ala Dorata si rinnova introducendo una differente veste estetica e una dotazione ancora più tecnologica

Tra gli scooter più apprezzati dagli appassionati del marchio Honda, il Forza è sicuramente quello che ha avuto più successo grazie a una versatilità d’utilizzo praticamente imbattibile per i suoi rivali. Con l’arrivo del 2023, quindi, è giunto il momento di una “rinfrescata” al pacchetto offerto, che è stato presentato proprio oggi ad Eicma 2022 durante una conferenza stampa in cui le protagoniste sono state le cilindrate entry-level della gamma Forza – la 125 e la 350 cc.

Cosa cambia rispetto al precedente Model Year? I nuovi Honda Forza 125 e 350 MY2023 si caratterizzano a primo impatto per una veste estetica ora più vicina al fratello maggiore da 750cc, decisamente più moderna e capace allo stesso tempo di coniugare tratti di sportività ed eleganza. Il frontale è più affilato e accoglie gruppi ottici Full LED, poi replicati al posteriore ma con la forma a “V rovesciata”, mentre il quadro strumenti ora include sia il tachimetro e il contagiri analogici che un display centrale LCD dove è possibile selezionare la grafica più appropriata per l’utilizzo del momento.

Per quanto riguarda la dotazione, i nuovi Honda Forza 125 e 350 MY2023 ora includono la connettività Bluetooth HSVC (Honda Smartphone Voice Control System) con presa USB Type C per integrare lo smartphone con le funzionalità del cruscotto, l’avviamento di tipo Smart-Key, il parabrezza regolabile elettricamente e un ampio vanno sottosella dove possono essere alloggiati comodamente due caschi integrali.

Confermati, invece, motorizzazioni e ciclistica: soffermandoci sul Forza 350 (i dettagli del 125cc li potete trovare in questo articolo), il monocilindrico da 330cc è sempre in grado di erogare 29,2 cavalli e 31,5 Nm di coppia massima, sufficienti a raggiungere la velocità massima di 137 km/h con consumi pari a 29,4 km/L ed emissioni di CO2 pari a 79 g/km. Il suo alloggiamento è tra le braccia di un telaio tubolare in acciaio abbinato alla forcella da 33mm e al doppio mono-ammortizzatore collegato al forcellone, che sfruttano le potenzialità dell’ABS a doppio canale per mantenere sempre alta la sicurezza di chi si trova in sella. Quando sarà disponibile? A partire dai primi mesi del 2023.