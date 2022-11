Eicma 2022: Italjet presenta il Dragster 500GP, lo scooter ispirato alle SBK

Il concept Dragster 500GP della Italjet inaugura la categoria "Urban Geared" con un motore da 43 CV e 43 Nm di coppia. Al suo fianco la variante elettrica da 12 kW

Dopo i modelli 125 e 200, il marchio Italjet è pronto a inaugurare una nuova categoria nel mondo degli iperscooter sportivi: chiamata “Urban Geared”, sarà caratterizzata dal nuovo modello DRAGSTER 500GP che è stato presentato come concept ad Eicma 2022, un veicolo ipersportivo che combina la potenza di una vera moto con la leggerezza e l’agilità dei migliori scooter prodotti in quel di Castel Guelfo di Bologna.

La sua scheda tecnica è da assoluto riferimento e lascia a bocca aperta anche coloro che prediligono unicamente il mondo delle SBK più tecnologiche: il nuovo Italjet DRAGSTER 500GP utilizza un telaio a traliccio nel quale è alloggiato un motore monocilindrico quattro tempi da 450cc con distribuzione bialbero a quattro valvole e raffreddamento a liquido, capace di erogare un massimo di 43 cavalli a 8.000 giri/min e di 43 Nm di coppia a 6.000 giri/min. In abbinamento è presente un cambio a sei rapporti con frizione multidisco a bagno d’olio, il sistema di iniezione elettronica, l’avviamento elettrico e lo scarico sottoscocca a due uscite.

Vera anticipazione del DRAGSTER 500GP di serie che debutterà sul mercato italiano dal 2024, il Concept visto allo stand Italjet di Eicma 2022 può fregiarsi anche di una ciclistica da vera supersportiva che comprende la forcella anteriore a steli rovesciati da 47mm, il doppio mono-ammortizzatore idro-pneumatico pluri-regolabile e l’impianto frenante della Brembo con doppio disco anteriore da 270mm e disco singolo posteriore da 230mm. Qualche altro dato tecnico? Peso totale a secco di 180 kg, interasse pari a 1.484mm, serbatoio da 12 Litri e sella a soli 820mm da terra.

Al suo fianco, il marchio bolognese ha svelato anche la versione a zero emissioni della gamma Dragster che verrà commercializzata a partire dalla seconda metà del 2023: stiamo parlando del DRAGSTER#e01 Electric, contraddistinto dal motore elettrico da 12 kW di potenza di picco (6 kW nominali) e 360 Nm di coppia massima che è sostenuto dal pacco batterie da 4,91 kWh per 180 km di autonomia in ambito urbano (90 km extraurbano e 150 km calcolati nel ciclo NEDC).

Rispetto ai modelli tradizionali definiti dalle versioni 125 e 200, il nuovo DRAGSTER#e01 Electric può viaggiare senza consumare una goccia di benzina semplicemente ricaricando l’accumulatore con il metodo “standard” a 1 kW (5 ore e mezza per una ricarica completa) oppure tramite il collegamento alle colonnine veloci a 10 kW (solo mezz’ora per ripristinare il 95% di disponibilità energetica). Il telaio, in ogni caso, è sempre a traliccio e dispone del sistema indipendente di sterzo (SIS), nonchè dell’impianto frenante Brembo con dischi anteriori da 200mm e posteriore da 190mm.

Sempre allo stand Italjet di Eicma 2022, infine, sono esposti la versione Malossi del DRAGSTER 200, che sarà protagonista della prima Academy per il mondo scooter destinata a spiegare i segreti della guida in pista a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, e i due Urban Superbike DRAGSTER 125 e 200, già capaci di raccogliere ottimi risultati di vendite in tutto il mondo e pronti a sbarcare negli Stati Uniti entro la fine del prossimo anno.

“Anche questa volta abbiamo centrato l’obiettivo: realizzare un veicolo che non esisteva. Per DRAGSTER 500GP ci siamo ispirati al mondo delle ipersportive. Desideravamo creare un mezzo capace di coniugare il divertimento che si prova guidando una moto, con la leggerezza e agilità di uno scooter. DRAGSTER 500GP segna un nuovo capitolo nella storia delle due ruote e ci conferma nuovamente come brand anticipatore di tendenze – ha commentato Massimo Tartarini, Presidente di Italjet – Ad EICMA 2022 siamo inoltre lieti di presentare anche la versione finale di DRAGSTER#e01 Electric, il modello green per chi desidera puntare su una scelta elettrica, senza rinunciare a guidare un mezzo fuori dagli schemi, audace e innovativo“.