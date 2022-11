Kymco AK 550 Premium, ideale per i lunghi viaggi

Il top di gamma del marchio taiwanese viene declinato in una connotazione più "tourer" con diversi accorgimenti per mantenere elevato il comfort di marcia

Vi piace viaggiare in moto ma preferite un mezzo che sappia comportarsi bene anche durante la guida di tutti i giorni in ambiente urbano? Allora vi consigliamo di aspettare i primi mesi del 2023, quando Kymco lancerà sul mercato italiano il nuovo AK 550 Premium: presentato in questi giorni ad Eicma 2022, si tratta della declinazione più “turistica” dello scooter top di gamma della Casa di Taiwan, opportunamente aggiornata con alcuni accorgimenti che le permettono di mantenere alto il livello di comfort in tutte le circostanze.

Rispetto al modello tradizionale, il nuovo Kymco AK 550 Premium è riconoscibile per uno scudo anteriore più protettivo e per il parabrezza più alto, che aiutano a fendere meglio l’aria sulle lunghe distanze; per quanto riguarda la dotazione, il cruscotto è stato rinnovato con i tre quadranti della strumentazione più facilmente leggibili anche in condizioni di scarsa luce esterna, sempre comunque provvisti dell’infotainment Kymco Noodoe e il navigatore integrabile con lo smartphone Turn by turn.

Sul Kymco AK 550 Premium, inoltre, sono stati ridisegnati i pulsanti dei blocchetti sul manubrio (con manopole riscaldate di serie) per una maggiore ergonomia, mentre per quanto riguarda il sistema di accensione si può optare per la tecnologia Smart Key oppure per il nuovo bottone centrale “Click and go” che va a sbloccare automaticamente anche il bloccasterzo.

Confermate, invece, le specifiche di telaio e motore: la struttura del Kymco AK 550 Premium è sempre in alluminio con forcella telescopica all’anteriore e forcellone monobraccio oscillante al posteriore, tra i quali è alloggiato il propulsore 550cc da 51 CV con acceleratore Ride-by-Wire, traction control, cruise control con regolatore di velocità, sistema di frenata intelligente e ABS con funzione Cornering.