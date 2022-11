Eicma 2022: Ola Electric presenta lo scooter S1, in arrivo per il 2023

Il nuovo Ola S1 Electric promette un'ottima autonomia a prezzi concorrenziali per spostarsi agilmente in città: arriverà entro marzo 2023

Tra gli stand di Eicma 2022, un posto importante soprattutto nell’ottica della mobilità elettrica è rappresentato dal produttore indiano Ola, che in questa occasione ha annunciato l’arrivo in Europa del suo scooter a batterie top di gamma, l’S1, entro il primo trimestre del prossimo anno. Si tratta di un prodotto innovativo per questo settore, perchè combina prestazioni avanzate a un prezzo d’accesso davvero concorrenziale – nell’ordine di circa 1.150 Euro al cambio attuale con la valuta indiana.

Design semplice e funzionale, facile integrazione del touchscreen da 7” sul manubrio con i comandi vocali impartiti dal guidatore, prestazioni interessanti e ottima autonomia: queste le caratteristiche più importanti dell’Ola S1, che integra tra le altre anche il navigatore, la comunicazione con l’app specifica, l’apertura keyless dell’ampio vano sottosella da 36 Litri e la possibilità di creare profili di utilizzo personalizzati a seconda dell’utilizzatore finale.

Per quanto riguarda il motore, il nuovo Ola S1 Electric è equipaggiato con un propulsore da 8,5 kW e con una batteria da 4 kWh che promette fino a 181 km di autonomia massima e che può essere ricaricata in appena 30 minuti utilizzando le colonnine pubbliche. Con 18 minuti di ricarica si potranno recuperare 75 km di percorrenza, mentre utilizzando la presa domestica serviranno 6 ore e mezza per ripartire con il pieno di energia. Qualche dato sulle performance? 115 km/h di velocità massima e 0-60 km/h in soli cinque secondi.