Eicma 2022: tutte le novità di Benelli

Sono ben sei le nuove moto presentate da Benelli ad Eicma 2022: BKX 250, BKX 250 S, TRK 702, TRK 702 X, TRK 800 e la Tornado Naked Twin 500

Tra i costruttori più prolifici visti in quel di Eicma 2022, la nostra Benelli è stata sicuramente uno dei marchi che ha presentato più novità in assoluto: sono ben sei le moto nuove di zecca che vedremo nei listini dell’anno prossimo, due destinate principalmente ai motociclisti più giovani (BKX 250 e 250 S), tre facenti parte della blasonata gamma TRK (a cui si aggiungono quindi i modelli 702, 702 S e la tanto attesa 800) e una per gli appassionati delle naked da sparo, la Tornado Naked Twin 500.

Iniziamo proprio da quest’ultima: costruita su un telaio a traliccio in tubi d’acciaio, la Tornado Naked Twin 500 propone linee sportive e aggressive ed è equipaggiata con un bicilindrico da 47,6 cavalli (35 kW) e 46 Nm di coppia massima, a sua volta sostenuto da una ciclistica di ultima generazione con forcella anteriore a steli rovesciati da 50mm, forcellone posteriore oscillante con mono-ammortizzatore centrale e impianto frenante a doppio disco semiflottante anteriore da 320mm. Come ben capite, le caratteristiche della nuova Tornado permettono anche ai possessori di patente A2 di guidarla senza alcuna restrizione.

Per i motociclisti “in erba”, invece, l’offerta della Benelli accoglie due novità assolute che condividono sostanzialmente la stessa piattaforma – caratterizzata da un motore 250cc quattro tempi da 25,8 cavalli (19 kW) e da una ciclistica su telaio a doppia culla in tubi d’acciaio con forcella anteriore da 41mm e forcellone posteriore oscillante con mono-ammortizzatore a leveraggio progressivo. Ciò che le differenzia è la destinazione d’utilizzo: la BKX 250 è una moto più indicata per l’off-road leggero, mentre la versione 250 S è un piccolo motard stradale con il quale divertirsi sulle strade di tutti i giorni.

Passando alle TRK, le due Benelli TRK 702 sono moto predisposte per i lunghi viaggi e per questo motivo vantano una ciclistica votata al comfort (senza eccessi) e una dotazione tecnologica comprensiva di fari a LED e display TFT per il cruscotto. Il punto in comune è il bicilindrico da 698cc, capace di erogare fino a 76,2 cavalli (56 kW) e 68,2 Nm di coppia massima, così come il telaio in tubi d’acciaio con forcella a steli rovesciati anteriore e forcellone oscillante con monoammortizzatore posteriore. La differenza tra i due modelli? La 702 è una moto per fare chilometri su strada, la 702 X invece è più predisposta per l’utilizzo in off-road e per questo motivo dispone di una dotazione più specifica – con protezioni per motore e telaio e pneumatici tassellati.

La capostipite della gamma TRK, tuttavia, è la nuova Benelli TRK 800: le sue forme, affusolate e aerodinamiche, sono costruite attorno a un pacchetto altamente tecnologico pronto per affrontare anche le sfide di viaggio più lunghe, per le quali sotto la sella è presente un bicilindrico da 754cc da 76,2 cavalli e 67 Nm di coppia massima. Il suo telaio, come le sue simili, è un traliccio in tubi con piastra d’acciaio ad alta resistenza, che lavora insieme alla forcella Marzocchi da 50mm all’anteriore, al mono posteriore collegato al forcellone e a un impianto frenante con dischi da 320-260mm su cerchi a raggi da 19” all’avantreno e da 17” al retrotreno. Quando potrà essere acquistata? Dai primi mesi del 2023.