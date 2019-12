Eisenberg V8: 500 cavalli per toccare i 350 km/h

La Eisenberg V8 è stata realizzata da Zef Eisenberg, pilota 46enne britannico, famoso per le sue imprese da record sulle due ruote. Potenza e prestazioni da record, come il prezzo: 120mila euro

Zef Eisenberg ha fatto della velocità una ragione di vita. Il 46enne britannico ha collezionato, nell’arco della sua carriera, 47 vetture record, ma l’ultima è davvero pazzesca.

Eisenberg V8: una moto da record

Zef Eisenberg ha deciso realizzato una moto che si chiama Eisenberg V8 dal peso di appena 280 kg e un interasse di 1.650 mm. Il peso è stato il primo aspetto su cui si è lavorato, cercando di ottimizzare qualsiasi componente, tar cui forcellone e cambio. Il motore pesa appena 80 kg, pochi soprattutto rispetto alla potenza erogata che dovrebbe essere compresa tra i 420 e i 480 cv, con la possibilità, nel caso venga alimentato con E85 (benzina speciale con bioetanolo), di raggiungere i 500 cv.

La Eisenberg V8 promette di superare i 350 km/h ma una velocità così alta sarà un test probante soprattutto per Zef, visto che la moto sarà completamente priva di protezioni e sottoporrà illuso fisico a uno sforzo notevole. Il team Madmax – una delle società di Eisenberg – ha lavorato al progetto di questa V8 per quattro anni per realizzare una moto moderna e muscolosa, ma con un peso, una lunghezza e un’altezza normali. Il prezzo? Anche questo è per pochi: poco meno di 120mila euro.