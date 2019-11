Eleveit arriva ad EICMA 2019 con nuovi prodotti e tante idee

Il marchio veneto è giovane, ma in forte ascesa. All'appuntamento con EICMA 2019 Eleveit porta un'ampia gamma di prodotti dal generoso rapporto qualità/prezzo. Presente anche un corner dedicato alla scuola di pilotaggio DimensioneGuida

Eleveit è un marchio di abbigliamento tecnico in forte ascesa. Questo perché, fondamentalmente, se la sicurezza su due ruote è importante renderla accessibile a tutti lo è ancora di più: troppo spesso si sente parlare di prodotti raffinati sul fronte tecnico ma irraggiungibili in termini di prezzo.

Tra le novità più rilevanti portate dal brand trevigiano ad EICMA 2019 c’è lo stivale touring Metamorphosis, capo che sfrutta il brevetto IPT (Internal Protection Technology) finora impiegato solo sul top di gamma RC PRO.

RC PRO è lo stivale racing che, dal 2019, viene impiegato in MotoGP da Karel Abraham ed in Moto-E con Matteo Ferrari, oltre che da Samuele Cavalieri nel CIV Superbike e, dal 2020, anche da Raffaele Fusco nell’italiano Moto 3.

Il fiore all’occhiello della tecnologia ELEVEIT, l’ Internal Protection Technology (IPT) usato in precedenza, solo nello stivale racing RC PRO dalla stagione 2020 sarà disponibile anche nello stivale METAMORPHOSIS. dedicato al mondo touring.

Grandi novità per il 2020 anche nel mondo racing in casa ELEVEIT con il lancio del nuovo stivale e abbigliamento Off Road. Un ritorno alle origini quindi e una sfida importante che vedrà schierato nuovamente il marchio veneto dietro il cancello di partenza di una gara di Motocross o sotto l’arco di partenza di una prova speciale di Enduro.

Uno stivale tecnologicamente innovativo, una maglia, un pantalone ed un guanto dalle grafiche accattivanti e sapientemente abbinati alle colorazioni degli stivali. Ecco svelata la nuova linea di abbigliamento che ELEVEIT dedicherà al mondo dell’OffRoad a partire dalla prossima stagione disponibile in due versioni, una in Cordura classico mentre l’altra con una linea più moderna e slim realizzata in materiale stretch.

Lo stivale X-LEGEND, core business storico dell’azienda di Montebelluna , proposto in sei varianti colore, è caratterizzato da un sistema di protezione basato sul controllo del movimento della caviglia in tutte le sue direzioni senza sacrificarne la perfetta sensibilità durante la guida.

Le leve di chiusura a regolazione micrometrica sono posizionate in quattro punti di chiusura dello stivale per assicurare maggior precisione, comodità ed affidabilità in caso di sgancio accidentale.

Grande attenzione anche per gli accessori nella nuova collezione Off Road, il guanto ELEVEIT è realizzato in materiale estremamente morbido per garantire la massima sensibilità con un occhio sempre attento alla sicurezza grazie alla presenza di un particolare rinforzo studiato ad hoc per proteggere la nocca del mignolo.

Tante le novità in programma che saremo felici di condividere con voi presso il nostro stand ELEVEIT al Padiglione 15 Stand A-32. Vieni a visitare l’intera proposta e le molte altre novità che troverete in mostra come le nuove scarpa Urban FREERIDE 2.3, le nuove STUNT Air e STUNT WP altro stivaletto dedicato al mondo touring ma dall’aspetto e dal carattere più sportivo, la maglia a manica lunga e corta abbinata al pantalone underwear e molto altro ancora per quanto riguarda l’abbigliamento.

Vi aspettiamo.