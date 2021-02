Energica: le moto del futuro avranno l’intelligenza artificiale

Grazie alla collaborazione con Cellularline e Alascom, l'italianissima Energica introdurrà sulle moto del futuro l'IA per connettere il pilota alla sua due ruote

Come sta accadendo per il mondo auto, anche quello delle moto ha intrapreso una direzione seconda la quale tutti i mezzi circolanti su strada saranno presto equipaggiati con propulsori elettrificati: le moto, quindi, non faranno eccezione e in questo la nostra Energica Motor Company si è già fatta pioniera anni fa grazie al debutto sul mercato prima della sportiva “Ego” e poi della naked “Eva”, entrambe impreziosite da kit specifici che le rendono ancora più potenti e accattivanti – soprattutto per i più giovani.

L’azienda con base a Modena, tuttavia, sembra voler puntare ancora più in alto perchè di recente ha stretto una collaborazione con Cellularline e Alascom che le permetterà di sviluppare e introdurre addirittura l’intelligenza artificiale sui propri modelli a due ruote, utile a interfacciare la moto con il suo pilota. Lo scopo? Creare un protocollo di comunicazione adattabile per qualsiasi mezzo a batteria capace di interagire, in questo caso, con le Energica e con i prodotti Cellularline – Interphone attraverso l’app Alascom da scaricare direttamente su smartphone.

Pronunciando semplicemente le parole “Ok Google” oppure “Hey Siri” il centauro potrà entrare in sintonia con la sua moto gestendola nei suoi parametri di funzionamento: a sua volta l’Energica Ego o Eva potrà rispondere al suo proprietario, utilizzando la piattaforma Bluetooth e i sistemi a interfono, diventando una sorta di assistente digitale vocale tramite il quale modificare le impostazioni per la guida su strada.

“L’intelligenza artificiale è un trend in grande crescita soprattutto nell’iterazione tra pilota e veicolo – ha sottolineato Giampiero Testoni, CTO di Energica Motor Company S.p.A. – Anche su questo campo perseguiamo da anni l’innovazione per offrire ai nostri clienti un prodotto che sia allo stato dell’arte, utile e responsive il più possibile. Grazie a questo innovativo sistema di comunicazione, il pilota potrà facilmente reperire informazioni sul proprio veicolo senza distrazioni di guida: Alascom utilizza l’Intelligenza Artificiale per creare un assistente vocale al fine di migliorare l’emozione di guida del motociclista, con comandi vocali intuitivi volti alla gestione e al controllo delle caratteristiche essenziali della moto. L’obiettivo? Godersi appieno tutte le gioie offerte dalle nostre due ruote“.