Fantic Motor: c’è l’accordo con Yamaha per l’acquisto della Motori Minarelli

Finale positivo nella trattativa tra Fantic Motor e Yamaha Motor Europe per l'acquisizione del 100% delle azioni di Motori Minarelli. "Un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader tecnologico nella produzione di moto, e-bike e prodotti per la mobilità elettrica in Italia", ha dichiarato Mariano Roman, CEO di Fantic Motor

Adesso è ufficiale: Fantic Motor ha trovato l’intesa con Yamaha Motor Europe per l’acquisizione del 100% delle azioni di Motori Minarelli, storica casa bolognese produttrice di propulsori per motociclette fondata nel 1956 da Vittorio Minarelli.

Fantic Motor acquisisce la Motori Minarelli

Come annunciato dalla stessa Fantic Motor, si sono concluse positivamente sia la consultazione del Comitato Aziendale Europeo di Yamaha Motor Europe, sia l’informazione del Comitato Aziendale Locale di Motori Minarelli e questo ha portato a un esito favorevole del closing. “In questa fase, il dialogo è stato portato avanti con spirito positivo da tutte le parti coinvolte, consapevoli delle opportunità create da questa partnership per il futuro delle attività di Motori Minarelli e del “Made in Italy“, fanno sapere da Fantic. L’operazione avrà l’effetto di rafforzare la sinergia già esistente tra Yamaha Motor Europe e Fantic Motor per portare la collaborazione tra le due aziende ad un livello superiore nel settore motociclistico e della mobilità elettrica. “Il rafforzamento della partnership con Yamaha Motor Europe e l’acquisizione di Motori Minarelli rappresentano per Fantic Motor un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader tecnologico nella produzione di moto, e-bike e prodotti per la mobilità elettrica in Italia – ha dichiarato Mariano Roman, CEO di Fantic Motor -. Lavoreremo insieme per aumentare ulteriormente il know how di Motori Minarelli sui motori termici, sull’e-powertrain ampliare la gamma prodotti per poter offrire ai clienti di Motori Minarelli propulsori competitivi e tecnologicamente all’avanguardia, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali“.

Soddisfatto dell’operazione anche Eric de Seynes, presidente di Yamaha Motor Europe: “Siamo particolarmente soddisfatti della finalizzazione di questa importante partnership. La partnership a lungo termine tra Yamaha Motor Europe e Fantic Motor creerà le condizioni per un’agevole transizione al nuovo business plan e permetterà a Motori Minarelli di continuare nella sua missione mantenendo la sua identità. L’accordo creerà inoltre un futuro solido per Motori Minarelli all’interno dell’industria italiana, permettendo all’azienda di essere perfettamente posizionata per implementare nuove attività di business e per ampliare la sua gamma di attività e servizi“.