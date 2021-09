Fantic presenta la “special” XE 125 Six Days 40th Anniversary

La moto è caratterizzata da una livrea speciale che richiama il successo ottenuto dalla stessa Casa di Barzago quarant'anni esatti fa nella Sei Giorni Internazionale di Enduro tenutasi all'Isola d'Elba, nella categoria 125, grazie a Gualtiero Brissoni

Fantic XE 125 Six Days 40th Anniversary: le caratteristiche

Proprio in occasione in cui si sta svolgendo la Six Days 2021 (che chiuderà sabato 4 settembre), Fantic ha deciso di presentare una moto davvero speciale: si tratta della XE 125 Six Days 40th Anniversary, una enduro che è una vera macchina del tempo. Motore 2 tempi e soprattutto una livrea speciale che richiama il successo ottenuto dalla stessa Casa di Barzago quarant’anni fa esatti nella Sei Giorni Internazionale di Enduro tenutasi all’Isola d’Elba nel 1981, nella categoria 125 grazie a Gualtiero Brissoni. Non è un caso che questo nuovo esemplare abbia sulla tabella il numero 33 appartenuto all’ex pilota e poi tecnico federale.

Oltre alla livrea, ci sono molte parti estetiche che sono un omaggio alla versione storica, come il kit di plastica rossa, un kit di grafiche e la sella. Molti altri accessori disponibili nel nostro catalogo sono equipaggiati nella moto: scarico completo con silenziatore, dischi freno, piastre forcella e molti altri componenti in ergal anodizzati che contribuiscono a rendere unica questa replica. La Fantic XE125 Six Days 40th Anniversary è esposta presso lo stand Fantic all’interno del paddock Six Days di Rivanazzano (PV), insieme alla nuovissima gamma Fantic Off-Road 2022.