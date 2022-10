Fantic XEF Rally e la XEF Rally Factory: nate per sognare la Dakar

Le due moto sono delle race bike a tutti gli effetti. La XEF Rally Factory è la gemella delle moto che corrono la Dakar e il campionato del mondo Cross Country ed è stata realizzata in appena 50 esemplari

Fantic entra nel mercato delle moto rally replica lanciando due modelli, sviluppati avvalendosi dell’esperienza del Test Team Fantic che ha partecipato alla Dakar 2022: si tratta della XEF Rally e la XEF Rally Factory, versione speciale prodotta in soli 50 esemplari “Launch Edition”.

Fantic XEF Rally e la XEF Rally Factory: le caratteristiche

Fantic XEF Rally è a tutti gli effetti una race bike dotata di motore monocilindrico di 450 cc e telaio bitrave in alluminio in grado di trasmettere grande stabilità grazie alle sospensioni Kayaba. Le sovrastrutture e i serbatoi maggiorati sono progettati per unire ergonomia e autonomia, garantita anche dai 30 litri di carburante a dispsine distribuiti in due serbatoi, uno centrale e uno anteriore-laterale. Il cupolino in plexiglass per un ottimo riparo da aria, polvere e pietre e la strumentazione completa (indispensabile per affrontare i grandi raid). Il RallyScreen da 7″ permette di avere sempre sotto controllo tutti i parametri della moto, il GPX e i roadbook digitali. Gli strumenti di navigazione son gestibili sia dal touchscreen sia con i due controller a manubrio. Inoltre, l RallyScreen si accende e spegne con la moto ed è dotato di una batteria interna che consente di programmare in remoto gli itinerari portandolo con sé se necessario. Completa la dotazione tecnica un freno anteriore maggiorato da 300 mm.

Fantic XEF Rally Factory è la gemella delle moto che corrono la Dakar e il campionato del mondo Cross Country ed è stata realizzata in appena 50 esemplari. Oltre a componentistica di alto livello la Factory Launch edition ha anche numerosi particolari esclusivi. La targhetta numerata distinguerà la tua moto da tutte le altre e in più riceverai un kit gara composto da Jersey Rally Fantic e toolbox professionale da 144 litri trasformabile in trolley per portare con te in gara tutti i tuoi ricambi. Il motore è il 450 DOHC nella versione Factory che scarica i suoi cavalli attraverso un impianto di scarico full titanium sviluppato in collaborazione con Arrow (l’uso del titanio e la particolare cura costruttiva permettono una riduzione di 1,5 kg).

La versione Factory monta di serie un robusto castello strumenti misto acciaio-alluminio progettato ad hoc per supportare un roadbook e un trip master professionali per permetterti di orientarti perfettamente in ogni competizione. Sono presenti anche i comandi a manubrio per il roadbook e una predisposizione per un ulteriore tripmaster. Nei rally di livello mondiale è facile dover percorrere centinaia di chilometri al giorno. Per questo l’affidabilità è fondamentale, insieme alla massima prestazione. XEF Rally Factory è dotata di un radiatore dell’olio montato frontalmente per il massimo flusso d’aria. Completano il comparto tecnico un filtro olio maggiorato con serbatoio addizionale in grado di garantire la miglior lubrificazione in ogni condizione ambientale.