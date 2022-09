FIVE entra nel Consorzio Batterie Intercambiabili Motocicli

"Siamo molto orgogliosi di far parte del Consorzio SBMC. In 4 anni abbiamo prodotto più di 15.000 batterie per le nostre bici elettriche. Abbiamo deciso di espandere la nostra attività come produttori di batterie per motocicli elettrici", ha dichiarato Fabio Giatti, CEO di FIVE

FIVE – Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici – il gruppo italiano che, in pochi anni, è diventato il punto di riferimento per la mobilità elettrica ed ecologica con i marchi Italwin e Wayel. Nato con l’obiettivo di rilocalizzare la produzione di biciclette e ciclomotori elettrici dalla Cina all’Italia, il gruppo possiede uno stabilimento che segue i principi della logica ZEB (Zero Energy Building). FIVE ha deciso di unirsi al Consorzio SBMC come produttore di batterie, per espandere la produzione di batterie non solo per i propri marchi ma anche per collaborazioni OEM di motocicli.

Moto elettriche: un futuro nuovo grazie a FIVE

Mentre l’elettrificazione a livello globale per ridurre le emissioni di CO2 sta accelerando, l’industria motociclistica intende espandere l’utilizzo dei motocicli elettrici. Per finalizzare questa espansione, numerose sfide tra cui l’aumento dell’autonomia, riduzione dei tempi di ricarica e i costi dei veicoli e delle infrastrutture devono essere ancora superate. Il consorzio SBMC è stato avviato dai leader mondiali dell’industria motociclistica e dei ciclomotori, al fine di accelerare la diffusione di tali veicoli elettrici. L’ambizione è quella di promuovere la standardizzazione a livello industriale delle batterie intercambiabili e dei sistemi di scambio batterie, oltre alle infrastrutture per l’uso comune di tali sistemi, garantendo che i motocicli e i ciclomotori possano continuare a giocare un ruolo chiave nella mobilità futura. Gli obiettivi del consorzio (che raccoglie brand come Honda, Kawasaki, KTM, KYMCO, Niu, Piaggio, Polaris, Roki, Samsung, Suzuki e Yamaha, solo per citare i più noti), sono fondamentalmente quattro: sviluppare delle specifiche tecniche standard dei sistemi di batterie intercambiabili; testare e confermare l’uso comune dei sistemi di batterie; realizzare e promuovere le specifiche comuni del Consorzio come standard presso organismi di standardizzazione europei e internazionali e infine estendere a livello globale l’utilizzo delle specifiche comuni del Consorzio.

“Siamo molto orgogliosi di far parte del Consorzio SBMC. In 4 anni abbiamo prodotto più di 15.000 batterie per le nostre bici elettriche. Abbiamo deciso di espandere la nostra attività come produttori di batterie per motocicli elettrici – ha dichiarato Fabio Giatti, CEO di FIVE -. Creare uno standard per le batterie, condiviso dalla maggior parte dei marchi di motocicli, è l’unico modo per far sì che i clienti si fidino di più dei motocicli elettrici ottenendo una maggiore sicurezza e garanzia di durata dei veicoli”.