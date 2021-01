Forbes: Piaggio Beverly e Vespa Primavera tra le novità più interessanti del 2021

La rivista economica statunitense Forbes ha nominato Piaggio Beverly e Vespa Primavera tra i cinque scooter che maggiormente sapranno distinguersi nel nuovo anno grazie alle loro linee e alla tecnologia di cui sono dotati

Italiani, popolo di santi, navigatori e produttori di scooter, verrebbe da dire. Ci siamo permessi di parafrase un vecchio detto per introdurre una notizia che ci permette di gonfiare il petto per l’orgoglio, cosa non così scontata in questo periodo: Forbes ha inserito due scooter del Gruppo Piaggio tra le novità più interessanti del 2021.

Due modelli Piaggio tra le novità più attese del 2021

La rivista economica statunitense ha stilato una classifica con gli scooter che animeranno l’anno appena iniziato e ben due di questi sono made in Italy. Si tratta nello specifico del nuovo Piaggio Beverly e della Vespa Primavera 50. Forbes ha voluto premiare l’ampio restyling estetico a cui è stato sottoposto il Beverly, ora molto più ricco anche sotto l’aspetto della dotazione tecnologia e dotato di due bei motori a quattro tempi raffreddati a liquido da 300 e 400 cc, più potenti rispetto alle precedenti versioni e adatti, quindi non solo agli spostamenti urbani.

Linee e tecnologia di serie sono le armi in più per la Vespa Primavera 50, un nome che solo a pronunciarlo, evoca storia e tradizione in fatto di scooter, un classico intramontabile che non poteva certo mancare. Tra le perle della versione 2021, troviamo una strumentazione tutta nuova, le luci a LED, ma anche un motore che unisce spunto a consumi bassi consumi (ed emissioni decisamente contenute), le rifiniture cromate e le ruote da 12 pollici perfette sulle nostre strade dai fondi sempre peggiori.