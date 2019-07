Garage dreams, un lavaggio da sogno 2019

L'associazione Ciapa La Moto a sostegno di Garage Italia in Burkina Faso, una scuola di formazione per ragazzi di strada che hanno il sogno di diventare meccanici di moto. Appuntamento negli spazi di Motosplash a Milano, sabato 27 luglio

Garage dreams – Ciapa la Moto ed il mitico Giamba Panigada sono una istituzione a Milano, almeno per gli appassionati delle due ruote. Nato come lavaggio moto, Motosplash è diventato il luogo di ritrovo e sede per le innumerevoli iniziative dell’associazione. Si va dai racconti dei piloti che partecipano alla Dakar oppure alle road race più famose del mondo, come ad esempio il mitico Tourist Trophy, a serate come quella di sabato 27 luglio, in cui da un lato ci saranno le moto e le belle ragazze (abbinata sempre di sicuro successo…), dall’altro la beneficenza ed il supporto a una iniziativa davvero molto lodevole, qual’è il progetto di Garage Italia in Burkina Faso. In un’epoca in cui si parla sempre più spesso di gestire i flussi di migrazione verso l’Europa, in cui l’Italia ha un ruolo nevralgico, questa è proprio il tipo di “reazione” più di buon senso. Infatti il progetto prevede di raccogliere fondi per creare posti in una scuola che insegni il lavoro del meccanico di moto ai ragazzi del Paese del Burkina Faso.

Che vi sentiate di partecipare a questa iniziativa perché credete nel progetto, o che la beneficenza sia solo la scusa per godere degli aspetti più “leggeri” dell’iniziativa, l’appuntamento è per tutti presso Ciapa la Moto (c/o Motosplash), in Via Gardone 22 a Milano, sabato 27 luglio dalle 10 alle 18.

In questa giornata il motolavaggio diventerà il teatro di questa iniziativa, con le bellissime ragazze che laveranno le moto indossando i costumi da mare di Amorissimo, provvederanno ad asciugarle amorevolmente, il tutto condito da musica, food & drinks.

Partner dell’iniziativa i prodotti per la pulizia della linea MC Care (messi a disposizione da Motul e dalla Fondazione Motul Corazón), che renderanno splendida e lucente le moto, contribuendo al tempo stesso ad aiutare la formazione professionale dei ragazzi di Garage Italia.