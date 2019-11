Garelli: il Ciclone E4 si abbatte su EICMA 2019

Garelli torna con Ciclone E4: un tuffo nella mobilità del futuro di uno dei marchi più storici d'Italia

Garelli, lo storico brand nato 100 anni fa a Milano, che ha come propria mission lo sviluppo della mobilità urbana a zero emissioni, dopo il grande successo dello scorso anno, torna a EICMA con una gamma ancora più ampia.

Le novità Garelli a EICMA 2019

Per questa 77esima Edizione del Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo, Garelli presenta il nuovo Ciclone E4 in tre esclusive versioni: Ciclone E4 Cross, dallo stile retrò, nella sua classica colorazione verde foresta, dotato di gomme tassellate oversize per affrontare in modo deciso strade e percorsi sterrati; Ciclone E4 Soul, dall’animo sportivo, presentato con un audace abbinamento cromatico grigio Nardo e verde acido; Ciclone E4 Urban, dallo spirito modaiolo e di tendenza, riconoscibile per l’iconico e inconfondibile rosso Garelli. Il Ciclone E4 eredita l’apprezzatissimo e inconfondibile design con telaio monotrave dalla versione Ciclone lanciata lo scorso anno dotata di motore Bosch 2Kw.

E4 è la sigla scelta per la versione 4Kw del Ciclone più potente, sviluppata per raggiungere i 70 Km/h con una coppia massima che supera i 150 Nm. Il motore più performante e la ciclistica rinnovata rispetto alla versione precedente rappresentano un nuovo punto di riferimento nelle moto compatte urbane, studiate per il lavoro e il tempo libero grazie all’autonomia di 100 km con una ricarica. La nuova versione Ciclone E4 affianca le 5 versioni con motore a 2Kw che rimangono sostanzialmente invariate anche per la nuova stagione.