GasGas passa in mano austriaca: è stata acquista da KTM

Adesso è ufficiale: KTM ha rilevato GasGas da Black Toro Capital, società proprietaria del marchio. La casa spagnola avrà nuova linfa e potrà sviluppare nuovi modelli da trial e da enduro

Dopo anni di voci, è ufficiale l’accordo tra KTM e GasGas, con la casa austriaca pronta a dare nuova linfa al brand motociclistico spagnolo produttrice di moto da trial, enduro, cross, motard e quad.

KTM rileva il marchio GasGas

L’acquisto di GasGas da parte di KTM è un’ipotesi che nel ultimi anni è tornata spesso d’attualità, ma ora è diventata realtà. L’ultimo passo è stato l’accordo raggiunto con Black Toro Capital, società proprietaria del marchio GasGas Motorcycles. L’arrivo della casa austriaca porterà indubbi benefici a GasGas che avrà, così, nuove risorse per sviluppare nuovi modelli (trial ed enduro specialmente) che continueranno ad essere prodotti in Spagna. KTM e GasGas si troveranno così a collaborare da vicino con l’obiettivo di rilanciare i prodotta livello globale. In passato si è parlato molto dei problemi economici dell’azienda spagnola, ma ora, al di là delle voci di corridoio, il futuro è decisamente più roseo vista la grande disponibilità di risorse di KTM, per altro da sempre protagonista nel mondo delle ruote tassellate.

L’occhio attento anche al fattore elettrico

Oltre a quanto detto, l’entrata di KTM in Black Toro si traduce in un altro non secondario aspetto, quello legato alla tecnologia elettrica. Sono infatti numerosi i brevetti ed il know how del gruppo, a cui appartengono anche i brand full elettric Muving e Torrot.