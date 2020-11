George Woodman firma la prima Yamaha XSR 700 in legno

Si chiama Yamaha XSR 700 Hommage la custom su base giapponese realizzata Sebastien Valliergues, in arte George Woodman, fondatore del George Woodman Garage. La particolarità di questa moto? Ha le carene di legno

In un mondo, quello delle moto, alla continua ricerca di nuove e più raffinate soluzioni tecniche, in cui il carbonio viene usato sempre più spesso per la continua ricerca di pesi sempre inferiori c’è chi, qualche volta, ama andare controcorrente (perché lo spirito delle due ruote è anche questo) e puntare su un materiale tutt’altro che tecnico, il legno.

Yamaha XSR 700 Hommage: le caratteristiche

In questi anni vi abbiamo raccontato di moto realizzate con i materiali più disparati, ma le idee dei progettisti, evidentemente, non sono ancora finite o forse è arrivato il momento di proporne alcune rimaste nel cassetto. È quello che si sarà detto George Woodman, firmatario di un progetto sicuramente originale. Questo signore, infatti, ha realizzato una Yamaha XSR 700 Hommage con le carene fatte di legno. La stravaganza dell’opera sta tutta in due fattori:il tempo impiegato per sagomare le tavole di faggio (questa è la tipologia di materiale scelto) e il fatto che il legno è tutto tranne che il supporto giusto per realizzare delle carene. Pensate a cosa potrebbe accadere in caso di una semplice scivolata, anche a bassa velocità. Per concludere questo lavoro Woodman, ha sfruttato una base in fibra di vetro e resina che ha fatto da supporto per modellare le assi di legno poi pazientemente levigate a mano. A completamento di un progetto che in fatto di originalità ha pochi rivali, ecco la sella in pelle e il faro anteriore a LED di una jeep.

“Non so quante ore ci ho passato sopra, ma posso dire senza dubbio che è la prima e l’ultima carena piena che potrete vedere – ha detto Sebastien Valliergues, alias George Woodman e fondatore del George Woodman Garage -. Ho cercato di fare del mio meglio per realizzare un capolavoro unico. Il suo nuovo nome è ‘Hommage’ e ha preso ispirazione dalle vecchie moto da corsa con una carenatura completa in legno intagliato. È divertente da guidare, maneggevole su qualsiasi tipo di strada. Ma dopo qualche anno sul mercato, anche lo stile retrò della XSR è diventato un qualcosa di già visto. Serviva quindi uno scossone per distinguerla dalla massa“. Che dire, missione compiuta.