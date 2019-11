Get fa tris: nuove batterie al litio, RPM Dash e Hour Meter

Le nuove batterie al litio Get per moto off-road offrono elevata potenza, sono certificate IP54 e sono prodotte con una speciale resinatura che protegge le parti interne da freddo, umidità e temperature estreme (fino a 230°). RPM Dash è il nuovo dispositivo di Get per moto da cross che consente di visualizzare in tempo reale i giri motore

L’ultima edizione di EICMA è stata un’occasione ghiottissima per ammirare quanto di meglio il mercato delle due Rota possa proporre. Moto sì, ma anche abbigliamento, accessori e componentistica. Di quest’ultima categoria fa parte Athena, gruppo internazionale con sede ad Alonte in provincia di Vicenza, che alla kermesse milanese ha presentato i suoi nuovi prodotti Get: batterie al litio, RPM Dash e Hour Meter.

Tutte le novità di Get

Get è specializzata nello sviluppo di centraline gestione motore e sistemi di acquisizione dati per moto off-road, dispositivi che garantiscono il controllo ottimale della potenza e l’analisi dettagliata dei parametri della moto. La divisione elettronica di Athena ha raccolto le esigenze di team e piloti e ha progettato questi nuovi dispositivi, utilizzabili sulla gran parte dei modelli off-road presenti sul mercato. Le nuove batterie al litio Get per moto off-road offrono elevata potenza, nonostante dimensioni e peso ridotti. Il reparto di ricerca e sviluppo GET, insieme a un team di piloti e meccanici, è riuscito a ingegnerizzare i prodotti a tal punto che tutte le principali applicazioni sono racchiuse in due soli modelli.

Le batterie sono certificate IP54 e sono prodotte con una speciale resinatura che protegge le parti interne da freddo, umidità e temperature estreme (fino a 230°). Questo aumenta la durata del prodotto, la capacità di avviamento da freddo, le proprietà conduttive e l’assorbimento degli urti. Le batterie al litio Get sono compatibili anche con le moto off-road che utilizzano batterie al piombo, si ricaricano in tempi ridotti e garantiscono l’avviamento del mezzo anche dopo 12 mesi di inutilizzo. Saranno disponibili Disponibilità a partire da gennaio 2020.

Poi ci sono RPM Dash e Hour Meter

RPM Dash è il nuovo dispositivo di Get per moto da cross che consente di visualizzare in tempo reale i giri motore e, quindi, di ottenere il massimo delle prestazioni in partenza e durante lo svolgimento della gara. Il dispositivo è compatibile con tutti i modelli off-road e non richiede l’installazione di una centralina GET per essere utilizzato. Si può applicare al parafango o al manubrio ed è dotato di dodici LED per visualizzare giri motore, avviso di cambiata e modalità di funzionamento selezionata. Il nuovo RPM Dash è inoltre resistente all’acqua, ai sassi e alla polvere e il pulsante mode (incluso nella confezione) permette di impostare i diversi target rimanendo in sella e offrire massima praticità. Hour Meter di Get è l’innovativo strumento contatore motore di GET. Il rinnovato dispositivo sostituisce il precedente C1, presenta performance ed efficienza migliorate e una batteria integrata che ne garantisce il funzionamento per sei anni.

Grazie all’adesivo in dotazione, Hour Meter si applica in pochi secondi alla moto e rileva il funzionamento del motore distinguendo le vibrazioni casuali da quelle caratteristiche del motore avviato. Il dispositivo è completamente stagno (certificato IP68) ed è studiato per funzionare anche nelle condizioni più estreme. Hour Meter ha due contatori: uno con il conteggio parziale resettabile, l’altro con il conteggio delle ore di funzionamento totali. Sono inoltre presenti due nuove funzioni: Lock Mode, che permette di fermare i conteggi totali e parziali e la regolazione della sensibilità impostabile su due livelli, alta o bassa.