Giacomo Agostini: un museo per celebrare il mito

Il museo di Giacomo Agostini è stato inaugurato a Bergamo. Progettato dall’architetto Michele Giavarini, raccoglie gli oltre 350 trofei conquistati dal campione. Si può visitare solo su prenotazione a gruppi di almeno otto persone

Con 15 titoli mondiali, 123 Gran Premi vinti, 18 titoli italiani, 10 Tourist Trophy e un totale di 311 vittorie in gara, Giacomo Agostini è mi motociclista più vincente di sempre, con un regno che si estende dagli inizi degli anni ’60 fino alla seconda metà dei ’70, gran parte della quale in sella ad una MV Agusta. Un palmares mai eguagliato, una pagina di storia del motociclismo che sarà ora conservata in un museo, per la gioia dei fan della MV Agusta ma anche di tutti gli appassionati di corse.

La carriera di Agostini in un museo

Giacomo Agostini ha allestito questo vero e proprio museo delle due ruote nella sua casa di Bergamo, aprendolo al pubblico. Progettato dall’architetto Michele Giavarini, il museo raccoglie gli oltre 350 trofei conquistati dal campione, organizzati in modo cronologico e razionale ma con ampie concessioni anche all’emozione. Così vi trovano posto alcune moto tra le più significative della sua carriera, come la MV Agusta 500 tre cilindri, i caschi, le tute e gli oggetti personali del campione. Sul pavimento in cemento-inox quel leggendario numero “1”, nero su campo giallo, e la scritta “Ago” in rosso, ad accogliere i visitatori.

Giacomo “Ho sentito la necessità di avere una sala trofei mia, concepita come la sognavo per poter passare i momenti liberi, ricordando i miei successi“, ha dichiarato Agostini. “Il sodalizio tra la nostra casa e Giacomo Agostini fa parte della storia del motociclismo, e sono lieto che un uomo che ha contribuito così tanto alla leggenda di MV Agusta abbia il suo museo“, ha aggiunto Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor. Il museo Agostini è privato e può essere visitato a gruppi (otto persone minimo) su prenotazione al numero 035.239209 info@villavittoriabergamo.it