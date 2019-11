Givi a EICMA 2019 per difendere l’onore del “made in Italy”

All’edizione del 2018 di EICMA Givi ha denunciato un’azienda cinese presente in fiera con copie di valigie e bauletti, riconosciute come tali e conseguentemente sequestrate dalla Guardia di Finanza. In queste ore, una nuova “battaglia” è̀ in corso. Vi terremo aggiornati

Durante l’ultima edizione di EICMA abbiamo ammirato il meglio della produzione italiana, ma anche tantissime proposte straniere, soprattutto provenienti dall’estremo oriente. La missione di Givi diventa, quindi, tutelare il “made in Italy”.

Givi significa “made in Italy”

Givi ha sfruttato la partecipazione a EICMA per mostrare al pubblico le novità̀ e soprattutto la sua capacità̀ di evolversi, dall’altra deve costantemente tenere gli occhi aperti: non mancano mai stand nei quali “la copia” è palese. Puntare costantemente a nuovi traguardi nella ricerca e sviluppo, nel design e nella realizzazione di nuovi e inediti accessori per il motociclista, il tutto all’insegna del Made in Italy. Una mission che fa onore all’azienda bresciana. Purtroppo la sua notorietà̀ ed esposizione a livello mondiale la espone più̀ di altre all’attenzione di chi, senza curarsi delle conseguenze, cerca in tutti i modi di copiarne platealmente i prodotti, spingendosi al punto di esporli alla fiera milanese della moto, la più̀ grande kermesse del settore.

La mancanza di scrupoli dei “soliti noti” e la quasi totale sicurezza di farla franca, vanno contrastati. Il Made in Italy è̀ un “copyright” da tutelare a tutti i costi. Ancor più̀ per realtà̀ come Givi, che ha studiato, progettato e brevettato meccanismi, sistemi di fissaggio, design costati tempo, lavoro e importanti investimenti in denaro. Ispirarsi a certe linee o concetti indicati dai processi creativi di chi è riconosciuto come leader di settore è̀ spesso un motivo di vanto e universalmente accettato. Altra cosa è̀ rubare le idee e il lavoro altrui in modo evidente per fortuna non andando mai oltre la brutta copia. All’edizione del 2018 di EICMA Givi ha denunciato un’azienda cinese presente in fiera con copie di valigie e bauletti, riconosciute come tali e conseguentemente sequestrate dalla Guardia di Finanza. In queste ore, una nuova “battaglia” è̀ in corso. Vi terremo aggiornati.