Gli scooter più venduti in Italia nel 1° trimestre 2021: vince il Piaggio 3W Delivery

Compleanno il podio degli scooter più venduti in Italia nel primo trimestre 2021 Honda SH 125 e SH 150. Nella top 10 entrano anche Kymco Agility 125 e l'intramontabile Yamaha TMax

Sarà una reazione alle due restrizioni imposte dei nostri politici per contenere il Covid-19 o sarà la voglia di viaggiare che, ogni anno, ci assale in questo periodo, fatto sta che il mercato delle moto e degli scooter è in continua crescita, con numeri che – per certi versi – sono anche sorprendenti. Dei dati di vendita delle moto, nel primo trimestre del 2021, abbiamo parlato nei giorni scorsi, quindi oggi ci concentreremo sugli scooter.

Gli scooter più venduti in Italia nel 1° trimestre 2021

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, l’intero comparto delle due ruote a motore ha fatto segnare un aumento delle vendite del 42,27% pari a 64.498 mezzi targati. Si ciclomotori sono in leggero calo (-1,7%), le moto e gli scooter sono in netta risali con questi ultimi che fanno registrare un + 54,1%, apri a 33.606 mezzi. Il dato complessivo rispetto al 2019 (il 2020 non è attendibile come riferimento causa lockdown totale) si attesta su un + 10%. Nel dettaglio, quali sono gli scooter più venduti nel primo trimestre del 2021? Dati alla mano, possiamo parlare di un vero e proprio duello Italia-Giappone, con Piaggio che conquista tre posizioni (tra cui la prima) nella top 10, contro Honda che, invece, piazza cinque modelli. Le altre due posizioni sono occupate da Kymco e Yamaha. Lo scooter più venduto è il Piaggio 3W Delivery (3.805 unità), anche grazie a un accordo fatto dalla casa nostrana con Poste Italiane. Il podio è completato da due modelli Honda: SH 125 (2.708) e SH 150 (2.286).

Medaglia di legno per un altro SH, il 350. Piaggio torna a farsi vedere grazie al Beverly 300 ABS (quinto con 1.887 pezzi venduti) che precede Honda X-ADV 750 (1.690) e Forza 350 (1.421). Il primo “volto nuovo” nella top 10 è Kymco che piazza l’Agility 125 all’ottavo posto davanti al Piaggio Liberty 125 e all’intramontabile Yamaha TMax (1.178). A livello macro, è doveroso sottolineare l’exploit dei mezzi 125 cc e 600 cc, ma anche quelli nelle fasce 126-250 cc e 251-500 cc fanno segnare rispettivamente + 8,53& e + 40,07%. Ancora altalenanti i numeri riguardano l’elettrico: nei primi 90 giorni del 2021 sono stati venduti 890 veicoli con un calo del 10,1%, ma un’analisi definitiva di questo segmento è sarebbe condizionata da numeri bassi e sempre legati al fenomeno dello scooter sharing.