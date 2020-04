Gocycle G3: la bici a pedalata assistita in magnesio

Il piccolo motore da 250 watt, progettato in esclusiva da Karbon Kinetics Ltd (proprietaria del marchio Gocycle), agisce sulla ruota anteriore mentre il cambio Shimano Nexus elettronico a 3 velocità agisce sulla ruota posteriore. Garantisce un'autonomia di circa 80 km, mentre la velocità è autolimitata per l’Europa a 25 km/h

Si chiama Gocycle G3 la nuova bici per la città pieghevole e a pedalata assistita, realizzata in magnesio con un peso di soli 16,5 kg e un’autonomia di circa 80 km. Ma non è tutto: la batteria di questo modello, infatti, ha anche un software che ne migliora la gestione.

Gocycle G3: le caratteristiche

Gocycle G3 è una bici a pedalata assistita che fa della maneggevolezza il proprio punto di forza. Realizzata in magnesio ha un peso 16,5 kg. Il piccolo motore da 250 watt, progettato in esclusiva da Karbon Kinetics Ltd (proprietaria del marchio Gocycle), agisce sulla ruota anteriore mentre il cambio Shimano Nexus elettronico a tre velocità agisce sulla ruota posteriore. Garantisce un’autonomia di circa 80 km, mentre la velocità è autolimitata per l’Europa a 25 km/h, ma può raggiungere i 40 km nei paesi con meno limitazioni. I freni sono a disco idraulici. Le ruote pure in magnesio hanno il sistema brevettato di blocco/sblocco Hexlock. Il tealaio dal disegno a V ergonomico è adatto a tutte le taglie. Il manubrio è dotato di una luce a led anteriore di sicurezza a tre livelli di intensità o spenta. Sempre sul manubrio fa bella mostra di sé il display con led che indica lo stato della batteria, la posizione del cambio e i consumi.

Il tutto è gestito da un App sia per iOs che per Android che permette di selezionare in modo pratico e semplice tutte le funzioni e le modalità d’uso: City, Eco, On-Demand e Custom. La modalità Custom consente di personalizzare l’utilizzo della G3 e di selezionare quanto sforzo richiedere alle gambe, quando attivare il motore elettrico e quale velocità impostare. L’ultima versione dell’App è molto completa e riporta sullo schermo dello smartphone (che se montato sul manubrio tramite 2 supporti elastici forniti da Gocycle si trasforma in un vero cruscotto touch screen) moltissime indicazioni sui consumi, l’energia impiegata e i km percorsi.

Gocycle G3: quanto costa

La Gocycle G3 è disponibile in 3 colori: blu elettrico, bianco e nero opaco, si può comodamente trasportare nel PDS (Portable Docking Station). Il prezzo di vendita è di 3.400 euro, incluse IVA, spedizione in Italia, Pack Base completo di caricabatteria Fast, cavalletto, cavetto antifurto e campanello.