Google Maps: arriva la versione per motociclisti

Google Maps per motociclisti è stato sperimentato in India e ora in estremo oriente. Il primo paese ad avere la versione definitiva dovrebbe essere l'Australia che farà da apripista all'Europa

Google Maps, finalmente, si adegua alle esigenze dei motociclisti. Dopo avere debuttato lo scorso anno in India, il navigatore di Mountain View, vedrà a breve l’uscita della sua versione definitiva in altri paesi orientali come Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia, Taiwan e Vietnam. Questa seconda sperimentazione potrebbe essere il passaggio finale prima del lancio mondiale.

Google Maps per motociclisti: il funzionamento

Google Maps per motociclisti rappresenterà una svolta nel mondo di viaggiare a due ruote. A livello pratico, l’app presenterà una scheda in più nelle possibilità di navigazione che appaiono una volta impostata la destinazione. Scegliendo l’icona della moto, quindi, verranno visualizzate le opzioni di viaggio ideali per chi preferisce spostarsi su due ruote che tengono conto di come questo tipo di veicoli si comportano nel traffico, ma soprattutto proponendo come prima opzione quei percorsi che possono essere completati solamente in moto.

La seconda parte della sperimentazione – che avviene in paesi orientali come Hong Kong, Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia, Taiwan e Vietnam – sta procedendo alla grande. Secondo indiscrezioni ritenute attendibili, il prossimo paese a beneficiare della nuova modalità moto in Google Maps sarà l’Australia ed entro pochi mesi anche l’Europa dovrebbe avere la propria estensione.