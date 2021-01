GP-2, la prima novità 2021 firmata Ohvale

Ohvale GP-2 è equipaggiata col motore Daytona 190 cc - 4 speed. Tutta nuova la ciclistica con soluzioni dedicate che ne migliorano le prestazioni

Il 2021 è finalmente arrivato. Abbiamo atteso l’arrivo del nuovo anno con un enorme carico di aspettative legate alla situazione globale e volendo essere più attinenti al mondo dei motori, perché i prossimi 12 mesi si annunciano carichi di uscite per quanto riguarda le quattro e le due ruote. Ohvale è tra i marchi che hanno già presentato una novità: stiamo parlando della GP-2.

Ohvale GP-2: le caratteristiche

Le novità della Ohvale GP-2 partono dalla ciclistica. La moto, infatti, presenterà delle soluzioni dedicate, a partire dal telaio più lungo e in grado di garantire un un angolo di sterzo aumentato di 0.5°. Nuova anche la pozione in cui è inserito il motore che migliora il bilanciamento. L’avantreno presenta nuovi cuscinetti di sterzo conici per una regolazione più precisa dello sterzo. La forcella ha steli da 33 mm. Il perno ruota anteriore è di diametro 15 per aumentare la rigidità torsionale della forcella.

È stato aumentato anche l’interasse delle piastre di sterzo per permettere lo smontaggio della ruota anteriore senza togliere la pinza freno. Per quanto riguarda l’impianto frenante, all’anteriore spicca il disco flottante con diametro da 220 mm in combinazione con una pinza radiale con 4 pistoncini di dimensioni generose per smaltire meglio il calore. Nuova la pompa con leva regolabile più lunga per una migliore ergonomia. Ohvale GP-2 monta cerchi da 12″ fusi in conchiglia. Il motore è un Daytona 190 cc – 4 speed, una scelta fatta per rientrare nei parametri nelle competizioni internazionali.

Ohvale GP-2: quanto costa

Ohvale GP-2 è disponibile di serie nelle combinazione di colore bianco-rosso e nero-giallo, ma sono numerosissime le possibilità di personalizzazione. Il prezzo parte da 6.300 euro IVA inclusa.