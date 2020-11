Gruppo Piaggio: al via la consegna di moto e scooter a domicilio

Da oggi sarà possibile acquistare una moto o uno scooter del Gruppo Piaggio stando sul divano e facendosi consegnare il modello scelto direttamente a casa

Se c’è un mercato che ha giovato del precedente lockdown e du quello in corso è quello delle consegne a domicilio. A casa ci facciamo arrivare di tutto: libri, cibi, oggetti tecnologici e da oggi anche moto e scooter, grazie a una nuova iniziativa firmata Gruppo Piaggio.

Gruppo Piaggio consegna moto e scooter a casa

La divisione in zone gialle, arancioni e rosse sta creando non pochi disagi al mondo delle due e quattro ruote. A ogni colore, come saprete, corrispondono delle limitazioni, ma in casa Gruppo Piaggio hanno trovato il modo per aggirare il problema delle consegne dei veicoli. Come? Sui siti Vespa, Piaggio, Moto Guzzi e Aprilia si potrà acquistare un nuovo veicolo scegliendone la versione preferita, effettuare anche una permuta, definire le modalità di acquisto, sfruttare le diverse forme di finanziamento e cosa più interessante, ricevere la nuova moto o il nuovo scooter direttamente al proprio domicilio.

Insomma, sarà possibile gestire in remoto tutto il processo di acquisto anche grazie all’assistenza telefonica fornita dal dealer prescelto che seguirà tutte le fasi della vendita, fino alla consegna. I punti vendita, con le relative officine, rimarranno comunque aperti anche nelle zone rosse durante il periodo di lockdown, nel rispetto delle normative in vigore, per garantire tutti i servizi ai clienti. Grazie alla autocertificazione ci si può infatti recare di persona dal dealer o in officina, per far assistere il proprio mezzo.