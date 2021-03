Gruppo Piaggio: dopo Vespa anche Aprilia arriva in Nepal

Aprilia SXR 160, dopo il successo di pubblico e critica riscosso in India, sarà il primo modello di scooter della casa di Noale a essere commercializzato anche in Nepal. "Sarà la base per un'ulteriore espansione del Gruppo Piaggio nel Paese", ha detto Diego Graffi, CEO di Piaggio India

Il Gruppo Piaggio espande ulteriormente la propria presenza in Nepal e dopo avere portato il marchio Vespa si appresta a introdurre in quel particolare mercato anche Aprilia. Non ci sarà spazio per le supersportive di Noale (cosa che sembra abbastanza logica) ma per uno scooter, l’Aprilia SXR 160, già punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India

Aprilia va all’assalto del Nepal con SXR 160

L’Aprilia SXR 160 che cercherò di andare alla conquista del Nepal è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI. Tutte doti che l’hanno fatto apprezzare sul mercato indiano, come detto in apertura, ma che ha riscosso anche diversi a livello internazionale essendo stato eletto come “Miglior veicolo a 2 ruote” alla fiera Auto Expo 2020, e “Scooter dell’anno 2021” dal programma della BBC Top Gear India, che gli ha riconosciuto il carattere distintivo e innovativo, la tecnologia premium e il confort elevato.

Ora partirà l’assalto al mercato nepalese, come confermato da Diego Graffi, CEO di Piaggio India: “Dopo il grande successo ottenuto in India a pochi mesi dal debutto, siamo lieti di lanciare il tanto atteso scooter premium, Aprilia SXR 160, anche sul mercato nepalese. Aprilia SXR 160 è sinonimo di stile, alte prestazioni e grande comfort. Progettato in Italia, crediamo che questo scooter, assieme a Vespa, stabilirà standard elevati nel mercato delle due ruote di fascia alta anche in Nepal e rafforzerà le basi per un’ulteriore espansione del Gruppo Piaggio nel Paese“.