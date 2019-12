Guy Martin come Steve McQueen: replica il salto de “La grande fuga”

Guy Martin, celebre per le sue imprese al TT, emulerà una scena del film "La Grande Fuga" in sella a una Triumph. Lo potrete vedere su Chanal 4 il prossimo 9 dicembre

È un salto nella storia e col peso che comporta misurarsi con essa quello che attende Guy Martin. L’ex pilota, infatti, ha deciso di cimentarsi nel salto effettuato da Steve McQueen nel film “La grande fuga”.

Guy Martin: un’impresa da… Cinema

Guy Martin non è nuovo a imprese in cui è richiesto molto, ma molto pelo sullo stomaco. Il suo nome è legato a doppio filo con le gare sull’Isola di Man. L’emittente Channel 4 gli ha dedicato una serie TV in cui Martin ha provato a battere i record con i mezzi di locomozione più disparati, dalle bici alle barche passando per tandem, hovercraft, moto d’acqua e ovviamente moto da strada. Proprio le due ruote a motore saranno lo strumento per tentare la prossima impresa, ripetete il salto che con cui Virgil Hilts, interpretato da Steve McQueen, tenta di scappare in Svizzera nel film “La Grande Fuga”. Nella pellicola, McQueen guida una DKW militare tedesca, ma in realtà la moto è una Triumph TT 650 “mascherata” da DKW con in sella lo stuntman Bud Ekins. L’impresa verrà trasmessa in tv il prossimo 9 dicembre.