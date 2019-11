Harley-Davidson Bronx 2020: in arrivo una streetfighter da 975cc

Assieme alla Pan America, Harley-Davidson ha presentato ad Eicma 2019 la nuova streetfighter Bronx, che sarà equipaggiata con un motore da 975cc

“More roads to Harley-Davidson”, questo il nuovo motto per il futuro dello storico marchio americano, che ha intenzione di incontrare nuovi segmenti del mercato con moto differenti a quelle a cui siamo abituati. Una tra queste è la nuova Bronx presentata ad Eicma 2019, una muscolosa streetfighter che, assieme alla Pan America, sarà equipaggiata con il nuovo V-Twin da 60 gradi Revolution Max, per prestazioni sempre eccellenti in ogni situazione.

HARLEY-DAVIDSON BRONX 2020: VERSO NUOVI ORIZZONTI

Il cuore pulsante della nuova Harley-Davidson Bronx sarà, appunto, l’inedito Revolution Max creato da zero dall’azienda a stelle e strisce: si tratta di un bicilindrico a V di 60 gradi da 975cc capace di erogare oltre 115 cavalli di potenza massima e ben più di 94 Nm di coppia massima, valori ottenuti grazie al doppio corpo farfallato, al raffreddamento a liquido e al contralbero di bilanciamento, che aiuta a ridurre le vibrazioni e ad incrementare il comfort di marcia.

Fissato al telaio come elemento portante del veicolo, il Revolution Max installato sulla nuova Harley-Davidson Bronx è predisposto per prestazioni sempre al top della categoria, garantite anche attraverso un impianto frenante completamente curato dalla Brembo e pneumatici forniti dalla Michelin, per un’aderenza ottimale in tutte le condizioni.